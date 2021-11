Il marchio inglese TVR potrebbe tornare con supercar elettriche

Il produttore di auto sportive TVR ha annunciato una joint venture con una società mineraria di litio, Ensorcia Metals Corporation, che aiuterà sia a finanziare la produzione della prossima Griffith con motore V8 sia a sviluppare le future batterie adottate dal piccolo produttore inglese.

Secondo quanto riportato in rete, Ensorcia sarà presto in grado di estrarre il “litio verde” in Sud America, sfruttando un processo di estrazione in salamoia brevettato e naturalmente più rispettoso dell’ambiente rispetto alle più tradizionali operazioni attuate in Europa e Nord America. Il presidente Daniel Layton ha affermato che l’accordo TVR è il risultato di una stretta sinergia tra le due società e che le future supercar elettriche TVR saranno tra le soluzioni più interessanti sul mercato.

Il numero uno di TVR, Les Edgar, ha confermato che la società sé già al lavoro su futuri modelli elettrificati, oltre ad essere a buon punto sullo sviluppo della tanto attesa Griffith di nuova generazione alimentata da un anacronistico, ma sempre affascinante, motore V8.

Nel corso dei prossimi mesi, TVR cambierà anche sede spostandosi in una nuova fabbrica a circa 50 chilometri da Cardiff, sempre in Inghilterra. Questo trasloco, seppure a corto raggio, impiegherà il marchio su più fronti e non è escluso che la nuova Griffith possa arrivare solo nel 2023, una volta che tutti i lavori saranno ultimati e le linee produttive saranno tornate a pieno regime. Di Griffith al momento non sono disponibili dettagli e non è neanche chiaro come muterà rispetto al modello rimasto in produzione sino allo scorso 2017; al momento sappiamo solo che avrà un V8, forse ancora prodotto da Ford Cosworth.