Con Ferrari Purosangue, il marchio di Maranello ha svelato per la prima volta un SUV (o meglio FUV) ad alte prestazioni inserendosi quindi in un mercato del tutto sconosciuto. Come tutte le Ferrari, o buona parte di esse, anche Purosangue vanta un propulsore davvero importante e capace di erogare 725 cavalli per una coppia massima di 716 Nm; numeri decisamente elevati che, nonostante il peso di due tonnellate, permettono di spingere il SUV sportivo a oltre 300 km/h e bruciare lo 0-100 in 3,3 secondi.

In qualità di prodotto del Cavallino, anche Purosangue ha un prezzo non per tutti: il valore di listino parte da 380mila euro, cifra che può salire vertiginosamente con qualche accessorio o pacchetto esclusivo. Insomma, niente di nuovo dal fronte e le Ferrari sono da sempre riservate ad un pubblico esclusivo; per quanto riguarda i modellini invece?

Sebbene sappiamo che esistano modellini, di tutte le scale, con prezzi più o meno abbordabili siamo anche a conoscenza di prodotti super esclusivi quasi come la vettura reale. Un chiaro esempio è dato dal modellino prodotto da amalgamcollection, una splendida Purosangue in edizione limitata (199 esemplari) in scala 1:8 dal costo di 14mila euro: praticamente un’utilitaria!

Il prezzo, così elevato, è legato al sistema di progettazione del modellino stesso. amalgamcollection ha infatti speso oltre 3000 ore per sviluppare il modello in CAD, chiedere assistenza e supporto a Ferrari e prepararlo così alla costruzione. Quest’ultimo processo non è da meno, in quanto ogni modellino (che risulta personalizzabile Ad Personam proprio come una vera macchina) necessita di 300 ore per essere terminato.

A giudicare dal sito, Purosangue è solo uno dei tanti esempi. A poco meno di 20mila euro si possono acquistare una Alfa Romeo 8C, Aston Martin DB4 GT Zagato o DB5 Vantage. Attenzione anche alla teca per contenere il modellino da 60 centimetri, anche lì un migliaio di euro è necessario. Scherzi a parte, le immagini parlano da sole e distinguere il modellino dal prodotto reale sembra molto complicato (naturalmente ad eccezione della scala).