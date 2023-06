L’idea di potersi muovere sfruttando esclusivamente l’energia solare è sicuramente affascinante, ma ad oggi decisamente proibitiva visti i limiti di potenza dei pannelli solari di cui disponiamo: sulle auto – come ad esempio la nuova Toyota Prius provata qualche giorno fa – i pannelli solari consentono la ricarica di una manciata di km al giorno in condizioni ottimali, decisamente troppo pochi per pensare di avere un’auto alimentata completamente dal sole.

Se però applichiamo questa tecnologia ai monopattini elettrici, una manciata di chilometri possono essere sufficienti a non aver mai bisogno di attaccarsi a una presa di corrente: è quello che deve aver pensato la compagnia cinese avvistata alla fiera Eurobike 2023, durante la quale ha mostrato il monopattino S80 Solar Scooter, dotato di ben 2 pannelli solari che consentono al veicolo di ricaricarsi stando al sole, senza bisogno – a seconda delle proprie necessità – di collegarlo a una presa di corrente.

Inutile dire che la presenza di due pannelli solari sul telaio, normalmente molto sottile, di un monopattino elettrico rendono il design decisamente brutto, ma in questo caso la funzionalità ha la priorità assoluta: un pannello è integrato verticalmente lungo il piantone che collega il manubrio alla ruota anteriore, mentre l’altro pannello è usato come pedana per il monopattino stesso.

Secondo quanto riportato da Eletreck, questi pannelli sono sufficienti a generare tra i 35 e i 70W di energia: il monopattino è dotato di una batteria da 468 Wh, quindi una ricarica completa può essere completata in un lasso di tempo compreso tra le 7 e le 14 ore. L’autonomia dichiarata è i 35 km, con una velocità massima di 25 km/h. Nel migliore dei casi si può immaginare di lasciare il monopattino parcheggiato sotto al sole per tutta la giornata lavorativa, così da trovarlo carico in tempo per tornare a casa alla sera.

Tra le feature aggiuntive abbiamo il tracciamento GPS come sistema di antifurto, un piccolo display per le informazioni utili per il conducente, frecce integrate, cruise control e persino una spia che indica quando c’è un problema al motore elettrico.

Il prezzo dello scooter elettrico S80 Solar, almeno per gli Stati Uniti, è di 1400$.