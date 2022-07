Le Tesla sono automobili altamente tecnologiche, dove il software rappresenta un elemento importante almeno quanto la componentistica; forse proprio grazie a questo aspetto, le Tesla sono in continua evoluzione e con semplici aggiornamenti via etere possono sbloccare funzioni anche di rilievo. Ad esempio, utilizzando un’app chiamata Tesla Android, è possibile accedere ad Apple CarPlay, tra le altre funzionalità. Inoltre, con un hack, è possibile sbloccare la propria Model S Plaid e spingerla a più di 300 km/h; insomma le possibilità sono quasi infinite e non sorprende pertanto che il produttore stesso, con l’ultimo aggiornamento, sia riuscito ad introdurre una funzione davvero interessante.

La nuova release, infatti, consente di scansionare le strade alla ricerca di buche e altre imperfezioni, regolando le sospensioni di conseguenza. Le note di rilascio fornite con l’aggiornamento software 2022.20 definisco la feature come: “sospensioni adattive capaci di regolare l’altezza di marcia in occasione di un tratto di strada dissestata. Questa regolazione può verificarsi in varie località, in base alla disponibilità, poiché il veicolo scarica i dati della mappa stradale generati dai veicoli Tesla.”

Le note continuano spiegando che “il quadro strumenti continuerà a indicare quando le sospensioni saranno alzate per agevolare la percorrenza”. Per quanto impressionante sia l’aggiornamento (per i modelli con sospensioni adattive, come la Model S e la Model X), questo è solo l’inizio. Nel 2020, il CEO dell’azienda Elon Musk ha affermato che l’Autopilot alla fine sarebbe stato in grado di rilevare buche e creare mini-mappe per evitarle in futuro; questo aggiornamento è un passo verso il raggiungimento di tale obiettivo.

Allo stesso tempo, questo nuovo aggiornamento ha consentito al sofwtare di bordo di migliorare le prestazioni dei pretensionatori delle cinture di sicurezza: “Le cinture di sicurezza ora inizieranno a stringere e proteggere gli occupanti adeguatamente”. Fondamentalmente, le Tesla ora saranno in grado di anticipare un eventuale incidente e pretensionare opportunamente tutti gli occupanti in caso di impatto.

Con questi aggiornamenti, Tesla rende le sue auto più comode e sicure che mai. Non siamo a conoscenza della strategia di rilascio del software, al momento le prime segnalazioni giungono dall’America, ma siamo sicuri che l’aggiornamento sarà disponibile anche in Europa nel breve termine.