Il circuito del Nurburgring in Germania ha annunciato tramite il suo sito ufficiale che intraprenderà una revisione completa del proprio tracciato al fine di renderlo più sicuro sotto tutti i punti di vista.

Mentre le sezioni dell’asfalto vengono rinfrescate ogni anno, basta vedere anche solo un camera car per capire che i problemi del percorso non sono limitati al mero manto stradale. Ad esempio, complice una fitta vegetazione che si estende per tutto il percorso, è molto difficile capire il posizionamento delle altre vetture e, non a caso, il tracciato è spesso oggetto di gravi incidenti. Pertanto, il ‘Ring necessita di alcuni aggiornamenti per garantire che, se dovesse accadere il peggio, il personale di emergenza e i responsabili dello sgombero della pista possano intervenire il più rapidamente possibile.

Tutti i 21 chilometri del Nordschleife saranno digitalizzati come parte di un progetto che costerà alla società operativa del Nurburgring 12 milioni di euro. Nei prossimi due anni, attorno al tracciato verrà costruita “un’infrastruttura completamente nuova”, con fondamenta gettate e pali a prova di ogni urto ai quali saranno collegate “speciali telecamere HD”. La direzione del Nurburgring aggiungerà anche sistemi off-grid per l’alimentazione e aumenteranno i pannelli LED per i segnali di avvertimento digitali. In collaborazione con Fujitsu, il Nurburgring ha valutato vari sistemi nel tratto compreso tra il Galgenkopf e il tracciato del Gran Premio (noto come Dottinger Hohe). Questi dati sono stati utilizzati in un sistema di intelligenza artificiale progettato per “rilevare pericoli, incidenti e altri eventi non programmati in pista”. Quando il sistema rileva un problema in pista, i consueti messaggi radio tra i commissari continueranno, ma i suddetti pannelli LED aiuteranno anche ad avvertire chi è in pista.

Il Nurburgring prevede che il nuovo sistema sarà operativo nel 2025, ma osserva che “l’intelligenza artificiale sarà continuamente perfezionata durante il funzionamento dal vivo e adattata alle peculiarità del Nordschleife”. Si spera che i tentativi di record sul giro, le giornate in pista amatoriali, le gare di resistenza sotto la pioggia e le rilassanti guide domenicali saranno tutte rese molto più sicure.