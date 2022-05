Passano gli anni e le auto aumentano sempre di più il loro peso, e la causa di questo aumento non è da imputare soltanto all’avvento dell’elettrificazione, ma in generale all’aumento di dispositivi e tecnologie integrate sulle auto; Chris Cole di Bentley si è soffermato sull’argomento parlando della nuova Bentayga, un bestione da 3.250 kg di massa lorda, un peso che si avvicina pericolosamente ai 3.500 kg di peso massimo consentito per un veicolo da guidare con patente B in Europa.

“E’ necessario un cambiamento per quanto riguarda le patenti, con la tecnologia attuale il peso lordo dei veicoli raggiungerà il limite massimo imposto in tutta Europa. E’ un tema di cui stiamo parlando attivamente con le autorità di certificazione, man mano che la situazione cambia.”

E’ inutile dire che non è auspicabile che si obblighi qualcuno a conseguire una patente di categoria superiore per guidare la nuova Bentley Bentayga, pertanto sarà fondamentale raggiungere un accordo con le autorità per rivedere al rialzo i limiti della patente B, anche se non tutti sono convinti che il peso delle auto sia destinato ad aumentare ancora.

Christoph Fagschlunger, project manager della nuova BMW Serie 7, ha fatto dichiarazioni contrastanti solo qualche settimana fa, sostenendo che le auto non debbano necessariamente diventare più pesanti per essere più confortevoli, e anzi bisogna impegnarsi per trovare soluzioni che permettano di rimuovere chilogrammi dalle vetture. Come detto in apertura, senza dubbio l’elettrificazione gioca un ruolo fondamentale per l’aumento di peso visto sulle auto più moderne, ma non è l’unico aspetto che conta: è stato fatto l’esempio di un sedile di lusso, che solo 20 anni fa poteva pesare circa 60 kg, e oggi può facilmente pesare anche 100 kg.

Parlando invece di insonorizzazione dell’abitacolo, Fagschlunger ha parlato di soluzioni tecnologiche che potrebbero andare a sostituire i pesanti pannelli fonoassorbenti utilizzati oggigiorno: la cancellazione attiva dei suoni esterni applicata al settore automotive ci sembra un’idea molto interessante ma che richiede un’implementazione molto attenta e precisa.