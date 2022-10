Nella propulsione elettrica c’è una capacità di generare coppia istantanea che i motori a scoppio non possono nemmeno sognare, e non a caso da quando i motori elettrici hanno cominciato a diffondersi sul mercato automobilistico abbiamo visto auto sempre più scattanti – magari non tanto sulla velocità massima, ma in grado di coprire uno 0-100 in tempi da record: l’ultimo esempio ci arriva dall’Università di Stoccarda – già citata di recente in una ricerca sul tema dell’aerodinamica, in collaborazione con Porsche – che ha dato vita a un prototipo elettrico chiamato E0711-11 EVO in grado di superare le prestazioni dell’auto elettrica più potente in commercio attualmente, la nuovissima Rimac Nevera.

Con buona pace di Mate Rimac, che da anni lavora alla sua hypercar pazzesca in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 1.97 secondi, il prototipo nato nei laboratori dell’Università di Stoccarda è riuscito a ridurre questo tempo di più di mezzo secondo! 1.461, questo il dato ufficiale raccolto dal GreenTeam di Stoccarda durante i test del suo prototipo; come potete vedere dalle immagini, siamo ben lontani da un’auto pronta alla produzione, si tratta piuttosto di un grosso go-kart, una di quelle auto un po’ pazze come la Ariel Atom che qualunque appassionato di 4 ruote vorrebbe provare almeno una volta nella vita.

A differenza della Atom però, il motore del prototipo tedesco è interamente elettrico: si parla di un’unità in grado di generare 180 kW di potenza, pari a circa 240 cavalli, ripartendo la trazione su tutte e 4 le gomme. In fase di massima accelerazione il prototipo tocca i 2.5G, roba da spezzare il fiato. Magari qualcuno di voi si starà chiedendo come fa un’auto con appena 240 cavalli a registrare un tempo così ridotto sullo 0-100, ma in realtà la risposta è molto semplice: l’auto, se così possiamo chiamarla, pesa appena 145 kg, peso ottenuto anche grazie a una scocca interamente realizzata in fibra di carbonio.

“L’Università di Stoccarda è orgogliosa del record ottenuto dal GreenTeam nel campo dei veicoli elettrici. Sono davvero esaltato dal risultato ottenuto dai nostri studenti: studiare all’università non significa soltanto acquisire conoscenze teoriche, ma anche applicarle nel mondo reale. Il GreenTeam è un esempio eccellente di come queste conoscenze di possono trasferire.” ha detto il professor Wolfram Ressel, Rettore dell’Università di Stoccarda.

Con il tempo di 1.461 secondi, il prototipo E0711-11 EVO è entrato ufficialmente nel Guinness Book of World Records, superando un team svizzero che in precedenza aveva segnato 1.513 secondi.