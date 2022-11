Jaguar Land Rover (JLR) sta cercando di reclutare gli ex dipendenti di Twitter e Meta per raggiungere importanti traguardi nel campo dell’ingegneria e del digitale.

La casa automobilistica con sede a Coventry spera di assumere 800 lavoratori in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Cina e India. Verrà lanciato un nuovo portale per i posti di lavoro “per i lavoratori sfollati a seguito di perdite di posti di lavoro su larga scala presso Meta, Twitter e altri luoghi, per reclutare capacità digitali nel business”, ha affermato la società in una nota.

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha recentemente acquistato Twitter – una mossa di cui alcuni investitori non sono contenti – per circa 44 miliardi di dollari e da allora ha licenziato molti membri dello staff.

Sembra, tuttavia, che questo esodo di massa di lavoratori sarà utile a JLR poiché spera di sviluppare i suoi dipartimenti di guida autonoma, elettrificazione e software cloud.

JLR ha recentemente assistito alla partenza di Thierry Bollore, amministratore delegato della casa automobilistica per due anni. L’ex AD avrebbe lasciato per ragioni personali, ma molte fonti ritengono che sia stato costretto a dare le dimissioni a causa della sua incapacità di gestire la crisi dei chip. Sebbene abbia colpito una miriade di aziende, JLR ha sofferto immensamente e non è riuscita ad aumentare la produzione della nuova Range Rover e Range Rover Sport, due vetture decisamente utili per rimpinguare le casse della società.

Secondo Bloomberg, le aziende tecnologiche potrebbero tagliare presto numerosi posti di lavoro per far fronte al rallentamento della spesa dei consumatori e ai tassi di interesse più elevati. Meta, ad esempio, ha tagliato 11.000 posti di lavoro in quello che viene descritto come il primo grande licenziamento nella storia dell’azienda.

“Jaguar Land Rover si sta trasformando in un’azienda per veicoli elettrici e stiamo creando alcuni dei veicoli più avanzati dal punto di vista digitale mai visti”, ha aggiunto il portavoce Dave Nesbitt di JLR. “Attraverso i nostri prodotti, creeremo nuove esperienze, nuovi livelli di affinità e servizi di auto connesse per i nostri clienti, per offrire un’esperienza di lusso (veramente) moderna”. Di recente abbiamo provato il nuovo Range Rover Sport e l’idea che il gruppo possa sviluppare ulteriormente il sofware di bordo creando un sistema estremamente avanzato ci incuriosisce particolarmente.