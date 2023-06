Ford ha scelto una nuova strategia d’immagine negli ultimi mesi, specialmente in Europa dove da diversi anni la si associa ad auto largamente diffuse tra la popolazione per la loro convenienza e praticità, ma non tanto per le emozioni che sono in grado di trasmettere. Nell’ottica di questa strategia, Ford vuole tornare a produrre veicoli in grado di farci sognare e per farlo bisogna investire anche nello sviluppo in ambito motorsport, come è avvenuto per il nuovo furgone elettrico della casa americana, in grado di erogare una potenza pazzesca.

Si chiama Ford Supervan 4.2 e sarà presto protagonista della 101° edizione della gara in salita nella famosa località americana di Pikes Peak, in Colorado: è 100% elettrico ed è composto da 3 motori elettrici – uno all’anteriore e 2 al posteriore – per una potenza complessiva di 1050 kW, o 1400 cavalli.

“Con lo sviluppo del nostro secondo SuperVan 4.2, i team Ford Performance e STARD hanno costruito un veicolo davvero competitivo”, ha dichiarato Mark Rushbrook, Global Director Ford Performance Motorsports. “La Pikes Peak Hill Climb rappresenta l’occasione perfetta per mettere in mostra la tecnologia dei veicoli elettrici di Ford e dar vita a prestazioni elettriche davvero uniche”.

La base del Ford Supervan 4.2 è nata da quella del Supervan 4, ma è stata completamente rivista a livello di materiali e aerodinamica: per quest’ultima è stato inserito un nuovo spoiler posteriore in fibra di carbonio e uno splitter anteriore, dettagli che permettono al Supervan 4.2 di avere una tenuta di strada e un’agilità senza pari sulle strade di montagna.

Il resto della dotazione, manco a dirlo, è di altissimo livello: impianto frenante con dischi carboceramici, ruote forgiate in magnesio dotate di pneumatici da corsa Pirelli P Zero, nuovi interni minimalisti per ridurre il peso il più possibile, nuovo parabrezza in perspex e tanto altro ancora.