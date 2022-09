Dopo Porsche e Lamborghini, i SUV sportivi hanno preso sempre più quote sul mercato arrivando a spingere anche il marchio del Cavallino, Lotus e Aston Martin a produrne uno; alcuni anni fa, anche Bugatti sembrava intenzionata a produrre un SUV elettrico, decisione che però sembra essere naufragata solo di recente.

Il motivo sembra sia solo uno e ora finalmente di dominio pubblico. Il brand francese vanta un’intensa esclusività, una promessa di Bugatti che è desiderosa di non voler confondere le acque con un modello ad alto volume. La produzione ad alto volume non è mai stata importante per Bugatti e se dovesse seguire quella strada, avrebbe bisogno di rendere le auto premium ancora più esclusive.

Il direttore del design di Bugatti, Achim Anscheidt, ha ricordato a questo proposito l’esclusività e rarità dei modelli del marchio e che iniziare a produrre su larga scala SUV avrebbe compromesso l’immagine. Una frase che lascia dell’amaro in bocca soprattutto se pensiamo che potrebbe essere rivolta all’ex presidente di Bugatti Stephan Winkelmann, ora capo di Lamborghini per la seconda volta. Come sappiamo Lamborghini produce da diversi anni il SUV sportivo Urus che, se da un lato ha concesso all’azienda di scoprire una nuova e spendente nicchia di mercato, dall’altro potrebbe aver diluito l’immagine del marchio.

Anche se l’approccio di Winkelmann potrebbe essere corretto, e i numeri parlano da soli, la recente partnership con il produttore di hypercar Rimac sembra aver raffreddato qualsiasi idea di produrre SUV o altre soluzioni differenti dalla hypercar. Non importa quanto speciale possa essere un SUV, sarebbe difficile non confrontarlo con gli altri; al contrario, auto come la Bugatti Mistral roadster non hanno davvero un concorrente diretto.