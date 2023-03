La Jeep Avenger sarà presto negli showroom di tutta Italia: a partire da sabato 25 e domenica 26 marzo si potrà conoscere più da vicino nei concessionari della rete Jeep, con le prime consegne stimate a partire da aprile. Jeep Avenger è disponibile dallo scorso gennaio, sia nella motorizzazione benzina 1.2 da 100 cavalli sia in quella elettrica da 50 kWh e 156 cavalli. La declinazione endotermica è disponibile in rate mensili da 199 euro, mentre per la seconda bisogna salire a 249 euro.

Le rate includono due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati, come parte del programma Jeep Wave, un programma fedeltà premium a cui si accede acquistando un SUV Jeep che comprende anche un customer care dedicato.

Jeep Avenger benzina parte da 23.300 euro per la Longitude fino ad arrivare a 25.300 euro per la Altitude e 28.300 per l’allestimento premium Summit. Jeep suggerisce per la Altitude un finanziamento con un anticipo di 7.340 euro (49 mesi) con prima rata a 30 giorni e 48 rate mensili da 199 euro. La rata finale è di 13.149 euro. In caso di restituzione dell’auto alla scadenza prevista, se è stato superato il chilometraggio massimo di 60.000 km verrà addebitato un costo supero 0,10 euro/km. TAN fisso 5,95% – TAEG 7,71%.

Per la variante elettrica, Jeep considera per il mese di marzo la versione Avenger Altitude da 34.900 euro. L’anticipo in questo caso è di 9.860 euro (49 mesi) con la prima rata sempre a 30 giorni e 48 rate mensili da 249 euro. La rata finale è di 19.455 euro e sono previste le medesime clausole della variante a benzina in caso di superamento chilometrico contrattuale. TAN fisso a 5,95% e TAEG a 7,23%. Per maggiori informazioni su Avenger vi rimandiamo al nostro approfondimento e al sito ufficiale di Jeep.