I veicoli elettrici “per anziani” restituiscono il diritto alla mobilità ma, va detto, non sono molto stilosi. Se siete di quelli che anche l’occhio vuole la sua parte, ci sono in giro opzioni che potrebbero risolvere anche l’inconveniente estetico.

Per esempio, un trike in “stile Harley”, con il manubrio rialzato, cromature da urlo e ben 3000 watt di potenza – abbastanza per arrivare più o meno a 50 Km/h, che probabilmente è il doppio del ragionevole.

Trike elettrico easy rider

Ma chi vuole essere ragionevole in sella a un chopper, giusto?

Non bisogna essere per forza fan di Peter Fonda e Dennis Hopper (ma aiuta) per godersi un po’ di stile stradale. Questo trike ha le cromature, gli inserti in pelle, il look da ragazzaccio. Un sacco di quegli elementi che piacciono nelle due ruote custom, solo che di ruote ce ne sono tre, ed è elettrico. Diciamo che lo si potrebbe vedere come il cugino strano della famiglia Harley Davidson, quello che nessuno invita mai alle feste di famiglia perché mette tutti in imbarazzo.

Quanto alla potenza, 3000 watt e 4 cavalli sono un’enormità per questo tipo di mezzo; come detto, anche troppo. C’è anche uno schermo facile da leggere, un faro bello grande, forcelle con un’inclinazione aggressiva, specchietti e freni a disco.

Non c’è il sedile posteriore, il che è un peccato solo in parte: dopo decenni di convivenza, forse il/la pilota ha voglia di lasciare a casa la sua dolce metà e godersi un po’ di libertà con il vento tra i capelli – anzi no che magari fa male. In compenso c’è un cestino, più che adeguato per farci stare la spesa del mercoledì, la borsa delle bocce o la bombola di ossigeno.

Questo trike elettrico è in vendita su Alibaba per 540 euro circa, che sembrano anche pochi per quello che offre. Non credo tuttavia che soddisfi i requisiti legali o che vanti la necessaria certificazione per muoversi su strada. E comunque le spese di spedizione ammonteranno a migliaia di euro.

Ahimè, forse dovrà restare un sogno; ma a pensarci bene, visto come finisce Easy Rider forse va bene così.

Sul serio, è stato divertente guardare questo e (parecchi) altri prodotti simili su AliBaba, ma vi sconsigliamo nel modo più assoluto di prenderne uno. Ma se proprio non potete farne a meno, forse potete trovare qualcuno in Italia che si è già preso la seccatura di importarlo e non vede l’ora di vendervelo a 10 volte tanto.