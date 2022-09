La scorsa settimana, Ford ha svelato la sua ultima iterazione della Ford Mustang e, con stupore di molti, è stata presentata senza elettrificazione di alcun tipo. Strano vero? Secondo quanto riportato in rete, l’introduzione del crossover elettrico è la vera ragione per cui la nuova Mustang è stata in grado di essere prodotta senza un propulsore elettrificato a basse emissioni. Il CEO di Ford, a questo proposito, ha precisato che il propulsore elettrico della Mach-E ha concesso al marchio abbastanza crediti “green” per mantenere in vita il V8 e persino venderne alcune unità ai competitor.

Il presidente Bill Ford ha anche ribadito che il V8 vivrà fino a quando i clienti lo vorranno e le normative lo consentiranno, ma alcuni si sono chiesti perché Ford non abbia deciso di intraprendere la strada elettrica il prima possibile; dopotutto, si tratta di una tecnologia che sarà necessario abbracciare. Per Farley si tratta di una nuova opportunità per conquistare tutti quegli appassionati che non hanno più potuto acquistare una Dodge a benzina e, in generale, una muscle car priva di elettrificazione; producendo una Mustang ancora col classico V8, Ford punta a consolidare ulteriormente la propria fan base.

Fondamentalmente, Ford punta sulla Mach-E e sul F-150 Lightning per ottenere più crediti normativi per i prossimi anni, mentre con la Mustang V8 prevedono di raggiungere volumi di rilievo, sia in termini di unità sia di profitto. Quando proprio non sarà più possibile rimandare l’elettrificazione, Ford avrà comunque raggiunto abbastanza esperienza per sviluppare una Mustang Coupé sportiva e recuperare il terreno guadagnato dai propri rivali più storici, come Dodge e Chevrolet. E se un domani si dovessero cambiare le normative e fare un pesante dietro front, Ford sarà comunque pronta, sul campo, con un suo V8 ad alte prestazioni.