Avere una corretta e chiara illuminazione della strada di notte o con condizioni metereologiche avverse è fondamentale per un’adeguata sicurezza alla guida. Non a caso, l’illuminazione delle auto rappresenta un elemento indispensabile per la sicurezza oltre che a caratterizzare il design di ciascun veicolo.

L’uso di lampadine LED potenti ed efficaci consentono senza dubbio di ridurre le possibilità di incidente nelle ore notturne, anche se è sempre necessario mantenere una corretta illuminazione del proprio veicolo. Qual è lo scopo dell’impianto di illuminazione dell’auto? Senza dubbio, quello di illuminare il percorso segnalando la posizione dell’auto ad altri automobilisti ed eventuali ostacoli presenti sulla strada.

È bene dunque controllare sempre la corretta funzionalità ed avere a disposizione un set di lampadine LED da poter cambiare in completa autonomia, senza dover ricorrere ad uno specialista. A tal proposito, vogliamo segnalarvi alcune offerte a tempo limitato presenti su Amazon che vi permetteranno di risparmiare. Partiamo ribadendo che le luci più importanti sono gli abbaglianti e anabbaglianti e per ciascuna esistono diverse tipologie di lampadine (ad esempio H7, H4, H11).

Le lampadine Koyoso H11 LED con potenza di 40 W (80 in totale) sono in grado di illuminare fino a 8000 lumen (16000LM per coppia). Grazie alla loro luce bianca allo xeno sono estremamente luminose rispetto alle classiche lampadine alogene di serie. Il set da due lampadine, per un tempo limitato, è disponibile su Amazon (con uno sconto del 18%) a 32,79 euro.

Ad un prezzo del tutto vantaggioso sono disponibili anche: