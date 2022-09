Da quando la prima auto è in circolazione, coloro che si mettono alla guida in uno stato non idoneo sono sempre stati un problema. Questo problema è diventato così grave che l’NHTSA stima che più di 10.000 persone muoiono in media all’anno a causa di incidenti legati all’alcol sulle strade americane. I decessi stradali sono diminuiti negli ultimi anni, in parte grazie alla maggiore sicurezza delle auto, ma i numeri hanno raggiunto un valore importante e ora il governo federale sta esercitando pressioni sull’NHTSA e sul settore privato per capire come ridurre i decessi e salvare vite.

Il giro di vite giunge in seguito ad un ennesimo tragico incidente che ha causato la morte di nove persone, tra cui sette bambini. Secondo l’NTSB, l’autista che ha causato l’incidente era in quel momento sotto l’effetto di alcol. “La tecnologia avrebbe potuto prevenire questo incidente straziante, proprio come può prevenire le decine di migliaia di vittime dovute a incidenti alla guida. Dobbiamo implementare nuove tecnologie che possano salvare vite” ha affermato Jennifer Homendy, presidente dell’NTSB.

L’agenzia chiede l’implementazione di sistemi attivi e passivi per monitorare e limitare i conducenti che guidano veicoli in stato di ebbrezza. I veicoli moderni come la Tesla Model S e la Mercedes-Benz Classe S dispongono di una tecnologia di assistenza alla guida attiva che può rallentare un’auto e portarla a un arresto completo se rileva che un guidatore non è concentrato al volante. Una volta approvato il disegno di legge, i produttori avranno solo tre anni per installare la tecnologia attiva o passiva sulle loro auto e camion.

Si tratta di una misura del tutto nuova? Probabilmente in America, ma in Italia a partire dallo scorso luglio si è stabilito l’obbligo per le case automobilistiche di dotare i nuovi veicoli di specifici sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che possano prevenire eventuali incidenti di questo tipo. Come? Semplice, con Alcolock.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un’interfaccia in grado di rilevare il tasso alcolemico di chi si mette alla guida. Qualora rilevasse un tasso alcolemico troppo alto, il sistema impedirà l’accessione del propulsore. Al momento è ancora in via di sperimentazione e l’UE ha stabilito che dal 7 luglio 2024 sarà obbligatorio su tutte le nuove auto.