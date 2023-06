Secondo quanto riferito da una fonte anonima a The Robot Report, Tesla avrebbe pianificato l’acquisizione di Wiferion; la fonte ha dichiarato che Tesla è interessata al team e alle capacità di ricerca e sviluppo di Wiferion.

Wiferion è un’azienda con sede in Germania specializzata nella fornitura di sistemi di ricarica wireless per veicoli a guida autonoma (AGV), robot mobili autonomi (AMR), carrelli elevatori e robot collaborativi (cobot). Fondata nel 2016 come Blue Inductive e successivamente ribattezzata Wiferion nel 2019, l’azienda è stata avviata da quattro ex ricercatori dell’Istituto Fraunhofer per i Sistemi di Energia Solare.

Il loro primo prodotto, l’etaLINK 3000, è un caricabatterie induttivo senza contatto per veicoli industriali che può funzionare con qualsiasi tipo di batteria. Più recentemente, hanno lanciato l’etaLINK 1000, una versione più compatta del loro sistema di ricarica progettata per robot, che può essere installata su AMR di piccole dimensioni. All’inizio del 2023, Wiferion ha aperto una filiale a Chicago per migliorare i tempi di consegna, i servizi di supporto in loco e fornire consulenza ai clienti nordamericani.

Secondo i documenti depositati presso il registro di commercio, gli azionisti di Wiferion hanno espresso l’intenzione di vendere le loro azioni a Tesla International BV, la filiale europea di Tesla. Poiché Wiferion si è focalizzata principalmente sulla produzione di caricabatterie per veicoli industriali elettrici, la tecnologia potrebbe essere utilizzata nelle fabbriche di auto e batterie elettriche di Tesla in un secondo momento. Secondo Teslarati, le intenzioni del marchio di Elon Musk potrebbero essere più chiare del previsto, dal momento che già in un precedente evento dedicato agli investitori aveva mostrato un caricabatterie domestico wireless. Sicuramente una soluzione di questo tipo, per la ricarica di tutti i giorni, potrebbe rendere la gestione dell’elettrico ancora più pratica e immediata.