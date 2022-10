All’inizio di quest’anno, la California ha condotto un programma pilota per le targhe digitali e lo scorso 5 ottobre è stata aggiornata la normativa riguardante le targhe dei veicoli a motore (AB-984). Le targhe digitali sono ora ufficialmente disponibili in California, Arizona e Michigan; il Texas, invece, attualmente consente lastre digitali solo per le flotte commerciali.

L’unica azienda che attualmente offre questo servizio è Reviver e il suo prodotto è conosciuto con il nome di RPlate. Durante il programma pilota, circa 10.000 conducenti della California hanno acquistato una RPlate e si sono abbonati ai servizi di Reviver. La versione consumer di RPlate è autoinstallante e per funzionare utilizza una batteria della durata di 5 anni; la variante commerciale, invece, prevede la presenza di un cavo di alimentazione e di funzionalità telematiche integrate. RFleet consente la registrazione, il rinnovo della registrazione dei lotti e una suite di funzionalità telematiche e di sicurezza, tra cui geo-fencing e monitoraggio del chilometraggio, per chi adotta il sistema sulle flotte aziendali snellendo tutte le più classiche procedure.

In Italia la normativa vieta ancora ad avere targhe personalizzate, pertanto crediamo che l’implementazione di soluzioni digitali sia ancora molto lontana. Nonostante sia possibile teoricamente avere una targa personalizzata, ovvero creata utilizzando lettere e numeri a piacere fra quelli disponibili nella sequenza standard (escluse I, O, Q e U, oltre alle iniziali X, Y e Z), non è disponibile un regolamento attuativo che ne spieghi le modalità. L’unica possibilità di personalizzazione, al momento, è quella di attendere -previo controllo alla Motorizzazione Civile- la combinazione di lettere e caratteri preferita prima di effettuare una immatricolazione.