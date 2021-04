In forte crescita il mercato delle gomme all-season, lo dice Nokian

Il produttore scandinavo di pneumatici Nokian Tyres ha condotto un sondaggio per capire il tasso di gradimento degli pneumatici all-season in 4 paesi dell’Europa centrale – Francia, Germania, Italia, Polonia – e i risultati parlano chiaro: almeno il 50% degli automobilisti intervistati ritiene che gli pneumatici all-season siano sufficientemente sicuri da poter essere utilizzati tutto l’anno, evitando quindi la necessità di sostituire gli pneumatici in base alla stagione.

Nokian ha condotto questo sondaggio nel mese di maggio 2020, intervistando un totale di 1200 automobilisti suddivisi equamente sui 4 paesi coinvolti, per capire quali siano gli aspetti su cui si può migliorare e quali sono invece i maggiori punti di forza.

In Europa centrale, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, il clima può cambiare in modo inaspettato e repentino anche fuori stagione, ed è pertanto molto importante che gli pneumatici installati siano in grado di gestire diverse situazioni: il 74% degli intervistati polacchi ritiene che l’aspetto della sicurezza 365 giorni all’anno sia quello più importante, mentre in Italia e in Germania, rispettivamente con il 70% e il 63%, si scelgono pneumatici all-season per una questione di convenienza pratica. Circa il 37% di tutti gli intervistati ritiene ancora che in inverno sia necessario l’utilizzo di gomme specifiche, per guidare al meglio su neve e strade fangose.

Parlando invece di aspetti su cui si può migliorare, la richiesta più frequente è stata quella di avere pneumatici che migliorino i consumi di carburante, seguito da una maggior resistenza all’usura e da prezzi di vendita al pubblico più bassi.

Tutte queste informazioni sono andate a convergere nella creazione della nuova linea di pneumatici Nokian Seasonproof, che offrono agli automobilisti che non vogliono cambiare le gomme durante l’anno una soluzione pratica e semplice. L’intera gamma è certificata 3PMSF ed è quindi approvata per l’uso invernale, ed è proposta in 64 varianti compatibili con cerchi di diametro compreso tra 14 e 19 pollici, con diversi indici di velocità tra T (190 km/h) e W (270 km/h).

In chiusura del sondaggio, Nokian ha fatto una domanda un po’ particolare: ha chiesto ai suoi intervistati se pensano che i cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro renderanno in futuro più efficienti e comode le gomme all-season, e il 77% degli intervistati ha risposto in modo affermativo.