In Germania si indaga sui touch screen fallati di Tesla

Circa due settimane fa vi abbiamo riportato una notizia riguardante l’inchiesta aperta dall’NHTSA, l’organo statunitense che si occupa di sicurezza stradale, in merito al malfunzionamento dei sistemi informatici di alcune Tesla, che si riflette direttamente sulla guidabilità e la sicurezza dell’auto.

Il difetto riguarda più di 150,000 esemplari di Tesla Model S e Model X, ed è stato ripreso anche da parte della corrispettiva autorità tedesca, la KBA, che ha aperto un’ulteriore inchiesta europea in merito ai difetti del touchscreen e del sistema informatico presente su queste Tesla. L’inchiesta è stata aperta in seguito alla richiesta formale da parte della NHTSA, e al momento l’organo tedesco sta facendo le dovute verifiche e non ha ancora espresso la sua opinione in merito.

Come forse ricorderete, il difetto riguarda le memorie NAND abbinate ai chip Nvidia Tegra che Tesla ha utilizzato sulle Model S prodotte tra il 2012 e il 2018, e sulle Model X prodotte tra il 2016 e il 2018; dopo anni di utilizzo queste memorie tendono a degradarsi, e nel farlo creano dei malfunzionamenti nel sistema di infotainment dell’auto, dal quale si regolano funzioni molto importanti per la sicurezza alla guida come i sistemi ADAS, gli indicatori di direzione e i suoni di pericolo. Se anche non si dovesse trattare di un difetto che va a inficiare la sicurezza del veicolo, una Tesla senza infotainment riduce le sue funzioni al minimo indispensabile per guidarla, dato che tramite il touch screen si regolano tutte le funzioni classiche di qualunque auto, come il riscaldamento.

Facile capire come si debba venire a capo di questa diatriba nel più breve tempo possibile, innanzitutto per quei 150,000 clienti Tesla che guidano un’auto potenzialmente pericolosa, e poi per tutti gli utenti della strada. Dopo le difficoltà legate alla realizzazione della nuova fabbrica Tesla a Berlino, la Germania si riconferma una nazione ostica per le auto di Elon Musk.