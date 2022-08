Meyers Manx è un marchio famoso per aver creato l’iconico Dune Buggy, un veicolo ricreativo progettato per affrontare spiagge sabbiose, utilizzando come base di progetto l’originale e storico VW Beetle. Ora, a distanza di decenni, la società è pronta a svelare una versione ancora più innovativa: la variante elettrica.

Conosciuto semplicemente come Electric 2.0, il nuovo arrivato mantiene lo stile semplice dei suoi predecessori; qualcosa che i clienti target apprezzeranno sicuramente. Ma, come allude il nome, non c’è niente di antiquato nel funzionamento interno, bensì una scelta, seppur limitata, di propulsori elettrici. Due le varianti disponibili, una con batteria da 20 kWh, in grado di coprire circa 200 km, e una da 40 kWh, capace di arrivare a 400 km. La potenza resta invariata, 200 cavalli e 240 Nm di coppia; più che abbastanza per spostare gli 800 kg di questa piccola soluzione elettrica.

Per ridurre il peso, il costruttore si è affidato ad un telaio monoscocca interamente in alluminio. Nonostante le dimensioni contenute, Electric 2.0 vanta i medesimi sistemi disponibili sulle più comuni auto elettriche; dalla franata rigenerativa fino al freno a mano elettronico. Previste, infine, luci a LED di ultima generazione e un cruscotto minimalista ma con inserti in tinta con la carrozzeria. Di serie, ci sarà un sistema di ricarica da 6 kW, ma sarà disponibile un caricabatterie rapido CC opzionale (fino a 60 kW).

Sebbene i prezzi debbano ancora essere confermati, la società inizierà a ricevere preordini e offerte per l’Electric 2.0 attraverso il suo sito web dopo che il Buggy alimentato a batteria sarà stato presentato al pubblico alla fine di questo mese. Le consegne ai clienti inizieranno nel 2024, anche se il costruttore spera di consegnare 50 unità speciali nel corso del 2023. L’idea di sviluppare un Dune Buggy elettrico non è completamente nuova, anche Volkswagen aveva provato a creare una soluzione analoga partendo, però, da una più robusta ID.4.