Ogni Ferrari F40 è speciale, ma solo questo esemplare è il più potente di sempre. Si tratta di una versione convertita “Competizione“, in vendita tramite il prestigioso sito di aste RM Sotheby’s. La F40 è facilmente uno dei modelli più importanti che la Ferrari abbia mai rilasciato; la supercar a motore centrale presenta un look squadrato disegnato da Pininfarina ed era il Cavallino Rampante più veloce, più potente e più costoso al momento della sua uscita nel 1987. In effetti, la F40, è stata l’auto di serie più veloce al mondo fino al debutto della Lamborghini Diablo nel 1990.

Sebbene sia stata pensata per essere un’auto da strada, la Ferrari voleva vedere cosa poteva fare in pista e commissionò alla Michelotto Automobili una serie di esemplari con specifiche da corsa. La versione vitaminizzata diventò presto un successo e diversi proprietari della versione stradale decisero di convertire il proprio modello dando vita alla variante “Competizione”.

L’esemplare in vendita, telaio 80782, è facilmente uno delle più esclusive F40 che ci sono in circolazione. La conversione è avvenuta per fasi. La prima, realizzata nel 1991, vedeva l’auto dotata di ammortizzatori da corsa, freni maggiorati e terminava con una livrea da corsa per poter competere in Olanda. Nella seconda, che ha avuto luogo nel 1995, il suo motore è stato completamente rielaborato, aumentando la potenza da 465 CV a quasi 700 CV, secondo RM Sotheby’s. Poco dopo, il veicolo è stato acquistato dal collezionista Michael Osprey, che lo avrebbe utilizzato fino al 2006 prima di cederlo ad un team nel Regno Unito.

All’inizio di quest’anno, l’auto è stata spedita al famoso Gruppo Zanasi in modo che potesse subire un restauro completo; si dice, in rete, che il restauro sia costato poco meno di 120mila euro. La F40 “Competition” è ora disponibile per l’acquisto tramite RM Sotheby’s. La casa d’aste non ha annunciato un prezzo, ma l’auto sportiva è stata regolarmente venduta per oltre 2 milioni di euro negli ultimi anni e sospettiamo che un esemplare di questo tipo possa raggiungere cifre ben superiori.