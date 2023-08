Le hypercar, con le loro potenze stratosferiche, sono spesso definite come dei progetti ambiziosi e rivoluzionari, ma a volte ci sono anche soluzioni meno veloci ma altrettanto interessanti sul mercato. Un chiaro esempio arriva da Volkswagen che, con la sua XL1, ha presentato nel 2013 una vettura davvero curiosa con appena 48 cavalli e una velocità massima di 150 km/h. XL1 è stata costruita con un solo obiettivo in testa: creare una soluzione efficiente, tecnologica ed esclusiva. Tre principi che sono stati naturalmente rispettati, con tuttavia enormi compromessi.

Prodotta in 200 esemplari, XL1 è una vettura a due posti caratterizzata da un coefficiente aerodinamico pazzesco e un consumo davvero ridotto. Sembrava una nobile causa, ma allo stesso tempo un’assoluta assurdità; la disposizione in tandem a due posti e la presenza di portiere con apertura ad ali di gabbiano, hanno reso questo modello davvero difficile da usare nel quotidiano.

Ma com’è fatta XL1? La proposta di Volkswagen beneficia di un telaio in carbonio, freni in carboceramica, ruote posteriori coperte e un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,186 Cd ridicolmente contenuto. La lunghezza è appena di 3,8 metri, il che la rende più compatta di una Polo e anche più leggera, grazie ai suoi 795 chilogrammi.

A differenza delle hypercar, dalle quali eredita parte della sua aerodinamicità, Volkswagen XL1 non può vantare alcun potente propulsore ma una soluzione molto più contenuta. Come anticipato, a bordo di XL1 è presente un motore plug-in diesel a due cilindri da 800cc (ereditato dalla Golf), montato in posizione centrale, comprensivo di una batteria da 5,5 kWh che assicura un’autonomia di circa 50 km.

Il consumo è ovviamente il punto forte di questa vettura che, grazie al peso contenuto e al suo Cx ridotto, le permette di percorrere 100 km con 1 solo litro di diesel. Mica male vero? Prestazioni che si riflettono però sul prezzo, decisamente elevato e vicino a quello di una Tesla Model S Plaid o Porsche Taycan 4S. Su Autoscout24 è infatti disponibile ad un prezzo di 116mila euro, valore poi neanche così lontano dal suo listino di 95mila euro.