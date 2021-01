In vendita una McLaren Senna speciale, interamente realizzata in carbonio

McLaren Senna, con i suoi 500 esemplari prodotti in tutto il mondo, rappresenta una delle hypercar più rare mai costruite. Nata negli stabilimenti di Woking come erede definitiva della più famosa McLaren P1 nonché terzo modello della Ultimate Series, Senna rappresenta la vettura stradale track-ready più efficace di sempre per il marchio inglese.

La filosofia progettuale di Senna è la medesima utilizzata per McLaren F1 e P1, senza essere tuttavia l’erede diretta di queste due, incredibili, vetture. Presentata al Salone dell’automobile di Ginevra del 2018, Senna si basa su un progetto della 720S adottando però un propulsore V8 da 4 litri biturbo, denominato M840TR, con una trasmissione a doppia frizione a 7 velocità che trasmette alle ruote posteriori una potenza massima di 800 CV. Il peso in ordine di marcia è contenuto e si aggira sui 1200 Kg; non male per un veicolo da quasi 5 metri di lunghezza.

Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio di nuova generazione mentre la carrozzeria è caratterizzata da innumerevoli appendici aerodinamiche in fibra di carbonio, come ad esempio l’ala posteriore a doppio elemento che simula le dimensioni e il design di quella utilizzata in ambito motorsport, più in particolare in Formula 1.

Sebbene McLaren Senna rappresenti già una vettura piuttosto esclusiva, l’esemplare in vendita da RM Sotheby’s estremizza ancora di più il concetto. La vettura infatti, caratterizzata da un numero esiguo di chilometri percorsi, è dotata di oltre 290mila di accessori, praticamente il prezzo di una intera McLaren 720S. A differenza delle “normali” Senna, sulla versione qui proposta non sono state utilizzare le infinite palette di colori messe a disposizione da McLaren ma solo un unico colore e materiale: la fibra di carbonio.

Prezzo? Ancora un mistero, nonostante la base d’asta parta da oltre 800mila euro e crediamo che il prezzo finale possa tranquillamente sforare il milione. Nessuna informazione sul proprietario anche se, complice la presenza di solo due scarichi, crediamo che possa appartenere al continente americano. Le Senna acquistate in Europa, a causa di una serie di restrizioni differenti in materia di emissioni e rumore, presentano tre scarichi posteriori.