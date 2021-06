Incentivi auto, Decreto Sostegni-bis: nuovi fondi per 350 milioni di euro?

Con un emendamento al Decreto Sostegni-bis presentato al Governo gli incentivi di terza fascia, destinati all’acquisto di auto ibride, benzina e diesel nuove della fascia compresa tra 61-135 g/km di CO2 potrebbero essere nuovamente inclusi.

Non a caso, nel testo approvato dal Governo nei giorni scorsi era stata “denunciata” la mancanza del tanto atteso rifinanziamento degli incentivi per la fascia 61-135g/km, più volte richiesto dalle associazioni al fine di spingere gli utenti ad effettuare acquisti più sostenibili in termini ambientali. Il Decreto Sostegni-bis include infatti solamente un provvedimento che stanzia 50 milioni di euro per finanziare iniziative di mobilità sostenibile, come car sharing, car pooling, bike pooling e bike sharing.

Secondo quanto riportato da Quattroruote, il Governo potrebbe rifinanziare gli incentivi per le auto con emissioni di anidride carbonica di tale fascia e la proposta sembrerebbe essere quella di un pacchetto da 350 milioni di euro, somma inevitabilmente superiore ai 250 milioni di euro erogati da gennaio ad aprile scorso. La stessa riporta tuttavia che l’emendamento potrebbe non essere l’unico (e ultimo) del settore. Quel che sappiamo è che il termine per ricevere dal Parlamento suggerimenti di modifica al testo del Decreto è al fissato alle ore 16 di questo pomeriggio, mentre per quanto riguarda il termine ultimo per la conversione in legge del Decreto Sostegni-bis la data è stata fissata per il prossimo 25 luglio.

Oltre ai fondi per benzina e diesel Euro 6, nell’emendamento si punta anche a prorogare i bonus per l’acquisto di veicoli leggeri, con un fondo di 60 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati ai furgoni elettrici. Considerando che il termine per la presentazione delle proposte di modifica è ancora lontano, non si esclude che altri emendamenti possano essere depositati nelle prossime settimane.