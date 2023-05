La Lombardia continua a guidare la transizione ecologica e a fare tutto il possibile per favorire il ricambio del parco auto: la Giunta regionale ha approvat0 un tesoretto di 12 milioni di euro destinati agli automobilisti residenti in Lombardia che vogliono sostituire la propria auto con una più recente e meno inquinante. Gli incentivi in Lombardia vanno a sommarsi a quelli statali, offrendo quindi la possibilità di usufruire di un forte sconto rispetto al prezzo di listino di una nuova auto.

12 milioni per il 2022 e 2023

La cifra stanziata può essere spesa per l’acquisto di una nuova auto benzina, diesel, ibrida, elettrica o a metano: come sempre la ripartizione degli incentivi economici varia a seconda del tipo di auto che si va ad acquistare, ma in questo caso c’è un’ulteriore particolarità legata alla data di immatricolazione del nuovo veicolo. Per accedere agli incentivi in Lombardia infatti sarà sufficiente presentare la documentazione che attesta l’acquisto di un nuovo veicolo immatricolato dopo il 1° gennaio 2022, quasi un anno e mezzo di retroattività che potrebbe tradursi in un rapidissimo esaurimento della cifra stanziata.

Inoltre, a differenza degli incentivi statali che prendono in esame solo le emissioni di CO2 della nuova auto per valutare l’importo dell’incentivo, il programma lombardo prevede anche l’analisi delle emissioni di NOx, gli ossidi di azoto, riportati sul libretto di circolazione (V.3).

Incentivi auto in Lombardia: le regole

Per usufruire degli incentivi auto in Lombardia è sufficientemente semplice, basta rispettare quanto indicato dalla Giunta: in caso di acquisto di un’auto con emissioni molto basse – quindi le elettriche o le ibride più virtuose – il prezzo base massimo consentito sarà di 45.000 euro, mentre in caso di auto un po’ più inquinanti, con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 120 g/km, il prezzo base massimo si ferma a 35.000 euro. Inoltre, in fase di acquisto sarà necessario che la concessionaria applichi uno sconto del 12% sul prezzo base dell’auto.

In tutti i casi, tranne uno, sarà obbligatoria la rottamazione contestuale di una vecchia auto in classe euro 2 benzina o euro 5 diesel; qualora si volesse acquistare un’auto elettrica ma non si avesse una vecchia auto da rottamare, sarà comunque concesso un incentivo di 1000 €.

Tesla Model 3

Incentivi auto in Lombardia: quanto si può risparmiare

Il nuovo programma di incentivi in Lombardia si suddivide su 6 fasce a seconda del tipo di auto che si va ad acquistare. Partiamo dalla più semplice, quella relativa alle auto elettriche o a idrogeno che possono vantare 0 emissioni di CO2 e di NOx al tubo di scarico: in questo caso l’incentivo sarà di 4000 € con la rottamazione contestuale di una vecchia auto, oppure di 1000 € senza rottamazione, come già anticipato.

L’incentivo scende a 2500 € con rottamazione contestuale se si decide di acquistare un’auto benzina Euro 6D, metano, GPL o ibrida con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km e di NOx inferiori a 85.8 mg/km; le stesse alimentazioni, ma con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 120 g/km si tradurranno invece in un incentivo di 2000 €, sempre con rottamazione contestuale.

2000 € saranno disponibili come incentivo per coloro che vorranno acquistare un’auto benzina Euro 6D, diesel Euro 6D, metano, GPL o ibrida con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km e di NOX inferiori a 126 mg/km. Infine, sull’ultimo gradino troviamo le auto benzina euro 6D-Temp, diesel Euro 6D e le altre alimentazioni alternative con emissioni di CO2 comprese tra 60 e 120 g/km, e di NOx inferiori a 126 mg/km.

Incentivi auto in Lombardia: il bando

Per accedere al programma di incentivi in Lombardia sarà necessario collegarsi al sito dedicato ai bandi della Regione Lombardia dove è già presente la sezione dedicata a questi incentivi, con la possibilità di fare domanda direttamente online. Le domande saranno valutate ed evase in ordine cronologico rispetto alla presentazione della domanda, per cui è consigliabile presentarla il prima possibile.

E l’Ecobonus?

Gli incentivi approvati dalla Giunta regionale della Lombardia vanno a sommarsi con quelli offerti tramite l’Ecobonus statale, di cui vi abbiamo già parlato nel dettaglio in questo articolo. Si tratta di un’occasione molto interessante per i residenti in Lombardia, specialmente se interessati all’acquisto di un’auto elettrica con possibilità di rottamarne una vecchia, poiché lo sconto totale in questo caso sarebbe di 9000 €, di cui 5000 € garantiti dall’Ecobonus e 4000 € dagli incentivi lombardi: ad oggi (4 maggio) sul sito dedicato all’Ecobonus è indicata una disponibilità di ben 158 milioni di euro per l’acquisto di auto elettriche, per cui i fondi non sono assolutamente un problema almeno dal lato statale.

Dacia Spring

Quali auto acquistare con gli incentivi in Lombardia?

Prendiamo a esempio Tesla che con le sue Model 3 e Model Y domina da diverso tempo il mercato delle auto elettriche: in Italia una Tesla Model 3 in versione base ha un prezzo di partenza di 41.490 € quindi rientra senza problemi nel limite massimo dei 45.000 € imposto dalla Lombardia. In caso di rottamazione contestuale all’acquisto della Model 3 si può massimizzare il valore dell’incentivo: 4000 € dalla regione, 5000 € dallo stato, per uno sconto complessivo di 9000 € che porta la Model 3 a costare 32.490 €. Questo stesso discorso non può essere fatto in merito alla Model Y invece, che in Italia ha un prezzo base di 46.990 € e pertanto non rientra nei limiti imposti dal programma di incentivi in Lombardia.

Volete valutare il passaggio alla mobilità elettrica ma non siete pronti a rottamare l’auto principale di casa? Si può valutare l’acquisto di una piccola auto elettrica come seconda auto: Dacia Spring è la regina incontrastata delle elettriche economiche e alle giuste condizioni può essere portata a casa a cifre veramente basse, intorno ai 6000 €, ma anche la bella Fiat 500 elettrica cala sensibilmente rispetto ai 25.000 € di prezzo base, con cifre di acquisto che scendono tra i 9000 e i 12000 € a seconda del proprio ISEE che può influire sugli incentivi concessi.