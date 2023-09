Il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, ha annunciato l’intenzione del governo di aumentare gli incentivi per la rottamazione dei veicoli Euro 0-1-2-3 nell’ambito dell’accordo del tavolo automotive. Questo aumento mira a consentire ai proprietari di tali veicoli di migliorare il parco circolante, che come sappiamo è piuttosto “antiquato” in Italia. A questo proposito, Urso ha sottolineato che questa modifica degli incentivi potrebbe interessare oltre 11 milioni di veicoli circolanti. Il governo sta cercando di ridurre il numero di auto prodotte all’estero e importate in Italia, che finora hanno ricevuto l’80% degli incentivi. L’obiettivo è favorire il passaggio a veicoli più sostenibili e stimolare la produzione nazionale.

È importante notare che i contributi statali per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in sono ancora disponibili. All’inizio del 2023, erano stati stanziati fondi considerevoli per questi veicoli, e a distanza di nove mesi, sono ancora disponibili 138 milioni di euro per questo segmento. Inoltre, alcune regioni, come la Lombardia hanno stanziato fondi extra accumulabili con quelli governativi.

Nel frattempo, il governo ha anche affrontato il tema del possibile stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte. La misura varata dalla Regione è stata sospesa, e le autorità locali e i ministeri stanno discutendo di una soluzione. Urso ha indicato che, in base al confronto in corso, è probabile che il blocco possa essere evitato nella prossima settimana.