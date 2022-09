Da alcune ore, un proprietario di Pagani Zonda HP Barchetta sta attraversando un periodo particolarmente difficile dopo che la sua rarissima supercar da 20 milioni di euro è stata coinvolta in uno sfortunato incidente stradale. Nel video, che vi riportiamo qui sotto, la Pagani (1 di 3) stava percorrendo a velocità moderata una strada cittadina fino a quando, forse per una sbandata o un ingombro preso male, ha urtato una Ford Fiesta nell’altro senso di marcia.

I danni al lato guida sembrano piuttosto sostanziali. La ruota posteriore è stata strappata via, danneggiando il costoso corpo in fibra di carbonio, la plancia posteriore e quelli che sembrano essere componenti di scarico. Anche l’anteriore non è uscito illeso. L’impatto sembra aver rovinato la ruota anteriore, mentre il pannello laterale è stato strappato nell’impatto. La Fiesta ha sicuramente subito il peso maggiore dell’incidente, con l’attivazione degli airbag del conducente e del passeggero. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma son presenti solo danni materiali.

Secondo la pubblicazione croata Vercernij, l’incidente è avvenuto venerdì sera. La Pagani faceva parte di un evento di 60 vetture noto come Supercar Owners Circle Croatia 2022. Il rally ha suscitato molto scalpore nella capitale Zagabria dove, pochi istanti prima dell’incidente, la Pagani e molte altre supercar esotiche hanno sbalordito gli spettatori presenti.

Anche se il pilota non stava accelerando, l’HP Barchetta è una macchina difficile da guidare. Per chi non ne fosse al corrente, sotto al cofano sono presenti 789 cavalli che vengono inviati alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce. Un veicolo decisamente non per tutti. Al momento non ci sono dettagli più specifici sui danni riportati ma considerata l’entità dell’auto, si teme che il conto possa essere stellare e superare, anche di gran lunga, il valore della malcapitata Ford Fiesta.