Il tema della sicurezza stradale è sempre all’ordine del giorno e la diffusione in anni recenti di un numero sempre crescente di veicoli elettrici fa sì che le auto a batteria siano sempre sotto la lente di ingrandimento, per capire come migliorare l’aspetto della sicurezza: quello è successo alla Audi e-tron protagonista di questo video è un chiaro esempio di situazione anomala che al momento non è stata chiarita da fonti ufficiali.

Nel video, pubblicato su reddit in una sezione dedicata alla città di Vancouver, possiamo vedere una Audi e-tron saltare un semaforo rosso e scontrarsi con un’altra auto che sta attraversando perpendicolarmente l’incrocio. A causa dell’impatto l’Audi viene sbalzata e si ribalta, ed è proprio durante il ribaltamento che si può chiaramente vedere il pacco batteria dell’auto staccarsi da sotto e scivolare attraverso le due corsie del tratto di strada coinvolto. Scelta di design o errore tecnico? Non è chiaro, al momento, se la batteria che si stacca in caso di incidente grave sia una soluzione ricercata da Audi per garantire maggiore sicurezza a chi si trova a bordo o se si tratti di un vero e proprio errore tecnico.

La polizia di Richmond, in Canada, è stata la prima ad intervenire sul luogo dell’incidente e ha confermato che il pacco batterie dell’auto si è staccato e ha preso fuoco solo successivamente, salvando quindi il resto dell’auto e i suoi occupanti.

La speranza è che Audi o un organo specializzato faccia le dovute valutazioni per capire cosa è effettivamente successo, perché in questo caso l’espulsione della batteria non ha provocato particolari danni a parte forse qualche albero bruciato, ma un elemento così grosso e pesante che viene espulso da un’auto durante un incidente può creare molti danni agli oggetti o alle persone che dovessero trovarsi nelle vicinanze.

Il video completo dell’incidente lo trovate su reddit a questo indirizzo.