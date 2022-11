Calo degli incidenti stradali e delle vittime in Italia durante il 2021. È quanto emerge dai dati dello studio “Localizzazione degli incidenti stradali 2021” realizzato da ACI.

Analizzando dettagliatamente i dati diffusi emerge come durante il 2021 in Italia sia stato registrato un calo degli incidenti stradali, ben 5.119 in meno, e delle vittime (-179). Non a caso, “Localizzazione degli incidenti stradali 2021”, ha analizzato in modo del tutto approfondito i 31.407 incidenti (1.002 mortali), con 1.078 decessi (il 37,5% del totale) e 47.740 feriti, avvenuti su circa 53mila chilometri di strade della rete viaria principale del Paese. L’indice di mortalità medio rilevato è pari a 3,4 morti per 100 incidenti.

A confermarsi con la maggiore densità di incidenti nel 2021 sono le autostrade urbane. La causa sembrerebbe, infatti, riguardare sia l’elevato traffico che la pluralità dei mezzi circolanti. Nel dettaglio, le strade su cui si sono verificati più incidenti sono state la A24 (10 casi per chilometro), la Tangenziale Nord di Milano nel tratto Monza e della Brianza (8,8 sinistri/km) e la Diramazione Capodichino A1 in Provincia di Napoli (8,1).

Per quanto riguarda le strade extraurbane la media nazionale è di 0,5 incidenti ogni mille metri. Con 8 sinistri per chilometro il primato va alla Statale 719 Prato-Pistoia in Provincia di Firenze, alla SS 36 del Lago di Como e dello Spluga nel tratto in provincia di Milano (con 6,9) e alla 671 Asse Interurbano di Bergamo (6). Miglioramenti, rispetto al 2019, li ottengono la A 51 Tangenziale est di Milano, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A 8 nell’area di Varese e la SS 036 del Lago di Como e dello Spluga in provincia di Monza Brianza. Nelle strade appena citate, infatti, gli incidenti sono diminuiti di più in valore assoluto con una diminuzione sostanziale delle vittime.

ACI ci mostra anche i dati relativi alle due ruote segnalando come tratte più pericolose il Grande Raccordo Anulare di Roma, la SS 601 Ostia-Anzio nel comune di Roma, la SS 007 nel comune di Terracina la SS 016 Adriatica nel comune di Bari, la SS 018 Tirrena-Inferiore nel comune di Vietri sul Mare.