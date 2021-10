IndiEV Indi One è la prima auto elettrica equipaggiata con un PC da gaming

L’era della mobilità elettrica potrebbe far incontrare a metà strada due enormi gruppi di hobbisti, gli appassionati di auto e quelli di tecnologia: è quello che deve aver pensato la IndiEV, una nuova startup che ha progettato una nuova auto elettrica chiamata Indi One equipaggiata con un PC da gaming.

Sì, avete letto bene, e non si tratta di una gimmick o di un sistemino a bassa potenza di calcolo come visto su altri modelli elettrici che offrono una discreta libreria di videogiochi: qui ci troviamo di fronte a un vero e proprio PC da gaming, con processore Intel Core i7 non meglio specificato e una scheda grafica NVIDIA RTX 2080. Di questi tempi anche i produttori di auto faticano a trovare le RTX 3000, a quanto pare, ma in futuro sarà possibile configurare il proprio PC da gaming a piacimento. La connettività è assicurata grazie alla presenza di un modem 5G integrato.

Il sistema da gioco installato a bordo dell’auto si trova sotto al cofano, in un comparto refrigerato e imbottito, così da proteggere il sistema dalle vibrazioni e dagli urti che inevitabilmente possono verificarsi durante la marcia. Il prototipo funzionante mostrato dalla compagnia è in grado di far girare giochi in realtà virtuale, o di riprodurli sui due schermi touchscreen da 15 pollici che si trovano sul cruscotto, e a giudicare dalle specifiche tecniche non sarà un problema giocare anche ai titoli più pesanti.

Poche sono le informazioni tecniche sull’auto fornite: sappiamo che avrà un motore realizzato da Jing-Jin Electric e batterie fornite da Eve Energy, ma non sappiamo che potenza sarà in grado di offrire, né l’autonomia chilometrica. Indi One di IndiEV dovrebbe – diciamo dovrebbe perché con le startup non si sa mai davvero – arrivare sul mercato verso la fine del 2022, a un prezzo di partenza di circa 38.000 €.