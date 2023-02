In un recente evento con i media australiani, i dirigenti di Ineos hanno fornito ulteriori dettagli sul nuovo fuoristrada elettrico destinato a inserirsi nel medesimo segmento di mercato di Land Rover Defender. Il dirigente dell’azienda, Mark Tennant, ha dichiarato in una nota che Ineos sta lavorando a stretto contatto con Magna-Steyr su un programma di sviluppo per il nuovo arrivato, che dovrebbe avere autentiche capacità fuoristrada.

Come molti veicoli elettrici moderni, il futuro fuoristrada elettrico utilizzerà la piattaforma skateboard adottata da Rivian R1T e l’imminente Jeep Recon, con l’ultimo dei quali che sarà probabilmente il principale rivale del nuovo Ineos nel campo dell’elettrico (insieme all’ipotetico Defender a batteria). La fonte della piattaforma di skateboard è sconosciuta, ma ci sono alcune opzioni aperte a Ineos: lavora già a stretto contatto con BMW, utilizzando i suoi motori a sei cilindri in linea alimentati benzina e diesel nel Grenadier, ma potrebbe al tempo stesso chiedere a Magna di sviluppare il telaio come ha fatto di recente Jaguar stessa con la sua Panthera EV.

Come sarà la soluzione elettrica? Difficile a dirsi, ma secondo il CEO vanterà le medesime prestazioni di Grenadier nel fuoristrada. Il baricentro basso offerto dal telaio skateboard potrebbe incrementare alcune prestazioni e offrire, per esempio, un equilibrio eccezionale e migliorerebbe la sua resistenza al ribaltamento. Una cosa è certa: fare fuoristrada in futuro sarà diverso, grazie anche alla coppia motore che sarà erogata all’istante come in tutte le elettriche.

Tuttavia, Ineos non avrà per sé il settore; oltre alle già citate Land Rover e Jeep, Volkswagen sta rilanciando il marchio Scout dedicandolo esclusivamente ai fuoristrada. Nei prossimi anni assisteremo sicuramente al debutto di soluzioni molto ingegnose e estremamente silenziose: non ci rimane che attendere!