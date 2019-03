Intel attacca Nvidia riguardo alla sua tecnologia di guida automatica “inferiore”

Il senior VP di Intel e CEO di Mobileye, Amnon Shashua, ha creato un blog post abbastanza particolare e differente dal solito: le aziende spesso parlando dei propri prodotti, e talvolta citano gli avversari senza mai nominarli. Tutto questo è venuto meno in modo eclatante.

Il professore Shashua ha definito la tecnologia di guida automatica Nvidia come una brutta imitazione della loro. Ma scendiamo nei dettagli:

Si dice che l’imitazione è la forma più grande di adulazione, e le nostre innovazioni non passano inosservate. Uno dei partecipanti a questa industry in particolare abitualmente segue la nostra strada e oggi ha raggiunto il record massimo di imitazione.

L’articolo procede parlando di varie imitazioni riguardanti Mobileye: la parte interessante arriva però più avanti, nel momento in cui si parla della tecnologia dedicata ai veicoli con guida automatica:

Immaginate la nostra sorpresa la scorsa settimana quando Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha annunciato il loro “primo assoluto” modello sicurezza per AVs. Curioso vedere come la loro innovazione “prima assoluta” sia come guardarsi allo specchio.

Se l’imitazione è la più alta forma di adulazione, allora Nvidia deve avere un’altissima considerazione di noi. Secondo le informazioni disponibili, è chiaro come Nvidia abbia continuato la sua strada di imitazione e dell’appellativo “primo assoluto” come una replica della nostra RSS (Responsibility-Sensitive Safety), pubblicata due anni fa. Secondo la nostra opinione, SFF (Safety Force Field) è semplicemente una versione inferiore del nostro RSS, vestita di verde e nero. L’unica innovazione qui sembra essere testuale.