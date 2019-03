Ipotizzato un SUV Compatto di Alfa Romeo: ecco a voi Stella

Dopo aver meravigliato tutti i presenti durante il Salone di Ginevra con Alfa Romeo Tonale, il capo europeo dell’biscione ha suggerito che una nuova vettura andrà ad inserirsi in un segmento per ora non calpestato dall’azienda, ovvero i SUV Compatti. L’auto in questione, che ancora non ha un nome, inizia però a prendere forma nelle […]

Dopo aver meravigliato tutti i presenti durante il Salone di Ginevra con Alfa Romeo Tonale, il capo europeo dell’biscione ha suggerito che una nuova vettura andrà ad inserirsi in un segmento per ora non calpestato dall’azienda, ovvero i SUV Compatti. L’auto in questione, che ancora non ha un nome, inizia però a prendere forma nelle menti di alcuni designer. Tra tutte, Jesse Diephuis ha portato un concept di questo CUV chiamato Alfa Romeo Stella. L’auto mantiene le forme classiche dell’azienda, mostrando sinuose curve sui fianchi e sul frontale. Per il resto l’estetica ricorda la Giulietta, dando però maggiore importanza all’off-road. Con 4,35 metri si posiziona sotto alla Stelvio (di 4,687 metri), mentre il gruppo di fari anteriore acquista una gentilezza maggiore delle altre auto Alfa, senza però pregiudicare la sua sportività. Non sappiamo ancora nulla della vettura, ne per quanto riguarda gli interni, ne tantomeno per le motorizzazioni: soltanto un annuncio ufficiale del biscione potrà darci quella conferma che tanto aspettiamo, portando la Stella nel firmamento delle auto Alfa Romeo, magari rimpiazzando quel buco nel cuore creato dalla mancanza della MiTo. Di certo un CUV dell’Alfa potrebbe certamente trovare acquirenti tra gli Alfisti, aprendosi però anche a compratori non particolarmente amanti del brand ma delle funzionalità della vettura.