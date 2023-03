Izera, giovane casa automobilistica polacca nata nel 2021 dalla ElectroMobility Polonia, ha ufficializzato la nuova collaborazione con Geely, dalla quale ha ottenuto la piattaforma SEA. Finora, infatti, le sue piattaforme sono state condivise solo con marchi Polestar, Volvo, Polestar, Lotus e Zeekr.

Naturalmente, implementando la nuova piattaforma i modelli Izera subiranno delle modifiche nel design. Secondo quanto diffuso, la prima Izera avrà un aspetto da SUV con un abitacolo e un bagagliaio del tutto ampi. Per quanto riguarda caratteristiche tecniche, sappiamo che il motore elettrico sarà alimentato da batterie da 51 kWh o 69 kWh con una potenza massima di ricarica pari a 150 kW.

La piattaforma SEA è stata sviluppata dai nostri centri globali di ricerca e sviluppo in Europa e Cina come la piattaforma EV più flessibile disponibile fino ad oggi. Fin dall’inizio abbiamo creato SEA per coprire molti segmenti e il suo software era aperto ad altri marchi per sviluppare il proprio ecosistema automobilistico. Riteniamo che SEA darà a EMP e Izera un forte vantaggio competitivo. In Geely, siamo curiosi di vedere come EMP realizzerà i propri progetti di produzione e guiderà i cambiamenti nell’industria automobilistica polacca e nell’intera Unione Europea, ha poi commentato Daniel Donghui Li, presidente di Geely Holding Group.