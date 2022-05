Sulle nuove berline Jaguar XF e XE debutta l’assistente vocale Amazon Alexa. Navigazione e riproduzione multimediale renderanno l’esperienza di guida a bordo delle nuove vetture del marchio britannico del tutto più efficiente.

Con il passare del tempo la tecnologia ha subìto un decisivo sviluppo, tale da permettere di avere a portata di mano servizi e app ormai fondamentali. Non a caso, l’assistente vocale Alexa sviluppato dalla multinazionale statunitense è in grado di offrire un’eccellente e rapida interazione con molte funzionalità. Non dimentichiamo che a bordo delle due berline del marchio britannico sono già disponibili di serie Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless.

La casa automobilistica Jaguar ha deciso di portare al debutto il noto assistente vocale offrendo, conseguentemente, un servizio semplice e intuitivo: non solo navigazione e riproduzione multimediale di podcast o audiolibri, ma anche integrazione con smart device compatibili. Il servizio permetterà ai clienti Jaguar di gestire diverse funzioni, tra cui anche le telefonate, senza dover distogliere la vista dalla strada assicurando maggiore sicurezza a guidatore e passeggeri. Non sarà più impossibile effettuare richieste come “Alexa portami a casa” o “Alexa riproduci la mia playlist preferita”. Si potranno, inoltre, controllare le ultime notizie, gestire la propria agenda e la lista degli acquisti da effettuare grazie all’integrazione di Alexa con il sistema infotainment.

Tutti i proprietari di una Jaguar XE e XF dotata di sistema di infotainment Pivi Pro hanno dunque la possibilità di avere Alexa a bordo della propria vettura ottimizzando l’esperienza d’uso con tutti i vantaggi che introdurrà il nuovo assistente vocale.

Tra le tecnologie supplementari a breve ci sarà anche la nuova navigazione con what3words: al posto della destinazione tramite codice postale, what3words consentirà all’utente di ottenere una destinazione semplicemente digitando tre parole.