La voce rauca del motore V8 non è una caratteristica esclusiva degli Stati Uniti. Da quella terra famosa per il tè delle 17 e per l’accento britannico arriva invece un’audacia che non ti aspetteresti, con la Jaguar F-Pace SVR a dimostrare che anche nel “Vecchio Continente” ci sono spazi per gli eccessi. Il reparto Special Vehicle Operation della Casa del giaguaro ha dato vita a un vero gigante su strada, grazie al motore V8 sovralimentato da 5.0 litri che eroga una potenza da supercar (550 cavalli) e una coppia da camion (700 Nm).

Cosa ci convince

Il suono dello scarico è semplicemente emozionante grazie ai quattro terminali circolari da 95 millimetri di diametro, equipaggiati con il sistema Variable Valve Active Exhaust. Questi non solo regalano un’esperienza sonora da “pelle d’oca” ma migliorano anche le prestazioni del veicolo ottimizzando il flusso dei gas. Ma la Jaguar F-Pace SVR non è solo rumore: già a prima vista, con il suo look aggressivo e muscoloso, si distingue chiaramente dalla versione base. Le enormi prese d’aria anteriori conferiscono al frontale un aspetto imponente e non sono solo un elemento estetico, ma servono a soddisfare l’ingente “appetito” d’aria del potente V8. Inoltre, il paraurti con le nuove aperture migliora il raffreddamento dei freni, la deportanza e il coefficiente aerodinamico del veicolo, mentre nuove feritoie compaiono sul cofano e sui passaruota.

All’interno, la Jaguar F-Pace SVR offre un mix di sportività e comfort. L’abitacolo è stato rinnovato per offrire la massima abitabilità nella categoria. Il nuovo quadro strumenti digitale con uno schermo da 12,3 pollici e il sistema di infotainment Pivi Pro con un display da 11,4 pollici con vetratura curva sono i punti centrali della plancia. Il secondo sistema include menu semplificati e funzionalità software over-the-air. Sebbene il sistema multimediale offra una buona qualità grafica, il touchscreen talvolta risulta poco sensibile. Tuttavia, i materiali utilizzati per gli interni sono di alta qualità e piacevoli al tatto. L’esemplare da noi testato presentava una combinazione interessante di pelle rossa e alcantara nera, un abbinamento di colori sicuramente “imponente” e che non passa inosservato.

Nonostante la potenza e l’accelerazione da supercar, questo SUV britannico riesce a rendere piacevoli anche i lunghi viaggi. I sedili anteriori Performance, con 14 regolazioni e funzionalità di riscaldamento e raffreddamento, offrono una posizione di guida ottimale e personalizzata. Inoltre, il bagagliaio da 613 litri (con i sedili alzati) offre una buona capacità di carico. Il comfort di guida è adeguato in qualsiasi situazione, anche grazie ai cerchi di grandi dimensioni con pneumatici a spalla ridotta, anche sulle strade accidentate di Milano.

Cosa non ci convince

Come è lecito immaginare per una soluzione di questo tipo, non abbiamo riscontrato elementi sottotono tali da essere inseriti in questa sezione. In occasione di una vettura più “comune” o semplicemente civile avremmo inserito i consumi, ma considerate le premesse di questo modello non crediamo che sia un reale svantaggio.

Come va

La categoria dei SUV ad alte prestazioni è sempre più affollata, e la Jaguar F-Pace SVR cerca di distinguersi mettendo in mostra un’eccezionale performance. Il motore V8 sovralimentato da 550 cavalli consente una accelerazione da 0 a 100 km/h a soli 4 secondi e una velocità massima di oltre 280 km/h. Nonostante il peso di 2.133 chilogrammi e il baricentro elevato, queste considerazioni si dissolvono quando si schiaccia l’acceleratore, grazie al poderoso V8 che spinge il veicolo con grande forza.

Tuttavia, nonostante la precisione dello sterzo, gli ammortizzatori adattivi e un assetto rigido, le dimensioni generose si fanno sentire in curva, specialmente nei cambi di direzione più bruschi. Niente di sorprendente in ogni caso, soprattutto se consideriamo le masse in gioco. Il cambio automatico ZF a 8 rapporti è una piccola grande gemma che riesce a gestire in modo impeccabile la potenza del motore, offrendo una guida senza compromessi.

La Jaguar F-Pace SVR presenta anche una nuova funzione chiamata Dynamic Launch, che permette partenze da fermo in modalità altamente performante. Tuttavia, va notato che la F-Pace SVR si esprime al meglio nelle accelerazioni da 100 a 200 km/h, grazie alla sua notevole massa da spostare. L’impianto frenante è stato potenziato con dischi da 395 millimetri all’anteriore e 396 al posteriore, garantendo arresti sicuri e prevedibili in qualsiasi situazione.

Durante la nostra prova di circa 500 km, abbiamo avuto l’opportunità di testarla in diverse condizioni e abbiamo notato che i consumi sono notevolmente elevati, anche quando si guida con un tocco leggero sull’acceleratore. In effetti, non è facile scendere al di sotto della media dichiarata da Jaguar di 8 km/l, ma premendo sull’acceleratore, si possono raggiungere anche valori intorno ai 3 km/l. Tuttavia, ogni euro speso in benzina sarà ampiamente ripagato dall’entusiasmante e nostalgica colonna sonora che caratterizza questo super SUV.

Conviene?

F-Pace SVR non è una vettura alla portata di tutti, considerando sia il prezzo di acquisto e sia il mantenimento che richiede la copertura del superobllo di oltre 5mila euro. Tuttavia, complice il pubblico di acquirenti a cui è destinata questa vettura, siamo certi che la spesa può essere facilmente giustificata. Jaguar F-Pace SVR, nella sua configurazione base, è disponibile in Italia al prezzo di poco più di 115.000 euro. Nel caso del nostro esemplare, equipaggiato con cerchi forgiati da 22 pollici, tetto panoramico, head-up display, interni premium e ulteriori optional, non è difficile immagine che il valore salga anche intorno ai 130.000 euro.