La tradizione automobilistica che ha visto dominare per decenni i possenti motori a benzina sembra destinata a una inevitabile trasformazione, sostituita dalle automobili elettriche che promettono un futuro silenzioso e più vicino all’ambiente. Tuttavia, l’architettura V8 continua a rappresentare un’innegabile eredità storica e affascinante, come dimostra l’attuale gamma Jaguar F-type.

La coupé a due posti britannica è un prodotto moderno che mantiene il retaggio del celebre marchio, noto in tutto il mondo per le sue auto sportive. Disponibile nelle versioni da 2.0 litri, 2.30 e nella più celebre 5.0 litri V8, quest’ultima con una potenza che varia dai 450 ai 575 Cv, Jaguar F-type offre prestazioni da capogiro per gli appassionati di guida sportiva.

Cabrio o coupé?

La versione Coupé è una sportiva a due porte con un tetto fisso che offre maggior precisione di guida e agilità rispetto alla variante cabrio dotata di tetto in tela. Al contrario, la versione Cabrio con la sua capote in tessuto abbattibile offre una maggiore sensazione di libertà al guidatore e al passeggero, nonché una visibilità panoramica del cielo. La presenza di un ampio baule sulla versione Coupé rende questa vettura maggiormente pratica rispetto alla versione Cabrio, dove lo spazio viene ridotto notevolmente.

Cosa ci convince

La nuova generazione di Jaguar F-type è in grado di stupire a prima vista grazie al suo aspetto accattivante che unisce dettagli muscolosi e aggressivi ad altri più delicati e morbidi. La vettura rappresenta un compromesso vincente tra esibizione di potenza e stile raffinato. La zona anteriore della vettura è stata completamente rivisitata rispetto alla precedente generazione, con gruppi ottici dalla sagoma più sottile e allungata, quasi tagliente. La vista laterale della vettura mette in evidenza la notevole lunghezza del cofano, che contrasta con la coda, più corta e compatta. Tuttavia, la zona posteriore risulta poco aggiornata con i fari che guadagnano solo qualche linea più squadrata.

Il design del tettuccio sinuoso e spiovente è tipico delle coupé, mentre l’abitacolo non subisce stravolgimenti rispetto alla precedente generazione della Jaguar F-type. Il layout dell’abitacolo è ergonomico e razionale, ma poco sofisticato e raffinato, il che potrebbe deludere chi cerca l’esperienza di sedersi in un ambiente lussuoso inglese. La scelta del marchio britannico è stata quella di concentrarsi sull’esperienza di guida, offrendo al contempo una configurazione tecnologica al passo con i tempi. Per questo motivo, è stato introdotto un nuovo cruscotto interamente digitale su uno schermo da 12,3″, con grafiche personalizzabili. Inoltre, il sistema di intrattenimento di bordo è stato aggiornato e include la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto di serie.

Nonostante le dimensioni compatte e la silhouette da coupé, la Jaguar è dotata di un vano bagagli ampio (300 litri) e ben organizzato, capace di ospitare comodamente un paio di borse da viaggio. Una caratteristica che si rivela estremamente utile per chi desidera utilizzare la propria F-type anche per viaggiare con un minimo di bagagli, senza rinunciare al piacere della guida sportiva e della bellezza del design inglese.

Cosa non ci convince

La tecnologia a bordo della Jaguar F-type è al passo con i tempi, ma presenta alcuni limiti, soprattutto in termini di visibilità. Lo schermo touch risponde in modo preciso ai comandi, ma la sua fluidità e velocità di reazione potrebbero essere migliorate. Nonostante questo, l’interfaccia grafica è di ottimo livello e l’offerta di contenuti soddisfacente. Tuttavia, in caso di giornate soleggiate, la luce riflessa sullo schermo può creare delle fastidiose zone d’ombra, rendendo difficoltosa la lettura di alcune informazioni.

Per quanto riguarda i materiali e la qualità dei rivestimenti, Jaguar non delude le aspettative, offrendo un ambiente elegante e confortevole. Sottotono, tuttavia, le alette parasole che sono piuttosto ridotte e non coprono una porzione sufficiente del parabrezza, risultando poco efficaci nel proteggere la vista dal sole.

Come si guida

Jaguar F-Type 5.0 V8 è capace di offrire un’esperienza di guida coinvolgente e divertente. La dinamica di guida è sicuramente uno dei punti di forza di questo modello, grazie a un assetto equilibrato e uno sterzo preciso. Anche le sospensioni sono state calibrate con attenzione per garantire il giusto mix tra prestazioni e comfort. Ma il vero protagonista è senza dubbio il motore, un V8 da 450 CV che regala un suono potente e coinvolgente sin dalla sua accensione. L’erogazione è fluida e corposa, mentre l’insonorizzazione dell’abitacolo è di buon livello.

Nonostante la sua potenza, questo motore non è particolarmente aggressivo e la Jaguar F-Type è più orientata a una guida turistica che a una guida da pista. Il sistema di trazione integrale garantisce un’ottima stabilità in ogni situazione, mentre il cambio automatico a otto rapporti è preciso e rapido nella guida accompagnata. Non è un’auto da tempo sul giro, ma la sua proposta è quella di una vettura comoda, versatile e dinamica, in grado di soddisfare le esigenze di una vasta clientela. I consumi sono il vero Tallone d’Achille di questa vettura e premendo sul pedale del gas non è difficile raggiungere i 3 o 4 km/l, come abbiamo osservato noi stessi in questa precedente prova sul Passo di Gavia.

Conviene?

Jaguar F-Type V8 è un’auto che si distingue per la sua bellezza, le sue prestazioni e il suo sound inconfondibile. La qualità dei materiali utilizzati è alta e l’abitacolo, sebbene non particolarmente spazioso, risulta confortevole anche durante lunghi viaggi. La guidabilità della F-Type è ottima, grazie all’assetto equilibrato, alla precisione dello sterzo e alla calibratura delle sospensioni, che ne fanno una gran turismo con un’anima sportiva. Prezzo? A partire da quasi 100mila euro per la variante in prova, ma per la top di gamma da 575 cavalli è necessario salire fino a 130mila euro. Come sarà la prossima F-Type? Difficile a dirlo, ma dubitiamo possa restare esclusivamente endotermica.