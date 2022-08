Lo scorso 17 giugno, in Florida, una Jaguar I-Pace ha preso fuoco spontaneamente durante la ricarica, dando vita a un incendio che ha consumato quasi completamente l’auto. E’ la prima volta che vi riportiamo la notizia di una Jaguar elettrica andata letteralmente in fumo, ma in realtà è già la 4° in tutto il mondo che prende fuoco; il motivo è probabilmente da ricercarsi nel pacco batterie, che utilizza lo stesso tipo di celle di LG Chem che hanno costretto Chevrolet e Hyundai a richiamare rispettivamente la Bolt e la Kona EV.

L’auto, prodotta nel 2019, era parcheggiata nel garage del suo proprietario durante la ricarica quando ha cominciato a emettere fumo: nonostante la situazione molto pericolosa il proprietario dell’auto, Gonzalo Salazar, ha spostato l’auto in mezzo alla strada così da evitare che l’incendio si diffondesse anche nel suo garage e in casa sua. Una mossa molto coraggiosa, che gli sarebbe potuta costare la vita ma che in ritorno ha salvato la sua casa.

“Ero appena tornato da alcune commissioni con l’auto, e ho sentito uno scoppiettio provenire dal garage, rimasto aperto dopo il mio ritorno. Sono andato a vedere quale fosse l’origine di questo rumore ed entrando nel garage ho visto un fumo molto fitto: ho subito pensato ‘dove c’è fumo c’è fuoco’ e ho deciso di spostare l’auto fuori dal mio garage.”

Come potete vedere dalle foto, quasi nulla si è salvato dall’incendio, come confermato anche dal perito dell’assicurazione che è stato inviato a valutare i danni. Jaguar si è fatta carico dei resti dell’auto per studiarne i danni e capire cosa sia successo, anche se per ora la compagnia non sembra essere giunta a una conclusione.

Inoltre, stando a quanto affermato da Salazar, per ora Jaguar non si sarebbe presa la responsabilità dell’incendio e avrebbe anche lasciato al proprietario dell’auto il compito di ripulire la strada dai resti carbonizzati.

Che sia tempo di richiamo anche per la Jaguar I-Pace? Staremo a vedere.