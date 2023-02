In collaborazione con la sua filiale italiana, Jaguar Land Rover ha appena presentato il progetto per un Engineering Hub tutto italiano; il nuovo centro sarà impiegato da team di ingegneri specializzati nello sviluppo di sistemi di assistenza alla guida tramite tecnologie di intelligenza artificiale, con l’intento di raggiungere la tanto chiacchierata guida autonoma di nuova generazione. Questo hub è solo l’ultimo di tanti simili che Jaguar Land Rover ha aperto in Europa e nel mondo: Regno Unito, Irlanda, Ungheria, Spagna, Germania, Cina e Nord America, a cui a breve si aggiungerà anche l’Italia.

Solo lo scorso anno Jaguar Land Rover aveva annunciato una partnership con un’azienda leader nel settore dell’hardware automotive, NVIDIA: l’obiettivo è quello di utilizzare le tecnologie sviluppate da NVIDIA per dare vita a una combinazione hardware e software in grado di assicurare una guida totalmente autonoma. L’anno cruciale sarà il 2025, anno dal quale si comincerà a produrre solo auto basate su una piattaforma software defined quindi progettata sin dall’inizio per integrare sistemi automatizzati per la sicurezza alla guida e in fase di parcheggio.

Tutto questo porterà all’assunzione di circa 50 ingegneri software specializzati nel mondo automobilistico ma l’approccio di Jaguar Land Rover è molto agile e moderno da questo punto di vista: previsto il lavoro da remoto per semplificare la collaborazione con le diverse sedi sparse in tutto il mondo, un ambiente di lavoro nuovo, meno strutturato e focalizzato al rilascio di un prodotto che sia sì funzionale, ma non necessariamente completo al 100% sin da subito. Si creano così dei piccoli team interni che lavorano a stretto contatto con il cliente finale per assicurarsi che lo sviluppo avvenga sempre andando nella direzione desiderata.