Juiced lancia sul mercato HyperScorpion Express: perfetta per il food delivery

L’azienda con sede a San Diego si è resa celebre nel 2019 per l’introduzione di Scorpion, un interessante ciclomotore elettrico capace di coprire un tragitto di 72 km ad una velocità massima di 45 km/h, acquistabile al prezzo di 1899 $.

Ad un anno di distanza dal’annuncio del primo modello, ecco l’arrivo di HyperScorpion e HyperScorpion Express, due veicoli caratterizzati da una serie di innovazioni di tutto rispetto.

HyperScorpion è stata introdotto durante la primavera 2020 e migliora la versione precedente in maniera significativa sia dal punto di vista dell’autonomia, portandola a 112 km totali, sia della velocità di punta, toccando 48 km/h. Di conseguenza aumenta, vertiginosamente, anche il prezzo di vendita arrivando a toccare i 2899 $.

Cosa cambia con HyperScorpion Express?

Con HyperScorpion Express il focus principale durante lo sviluppo è stata la capacità di portare carichi; a questo proposito l’azienda ha implementato un resistente cestello posizionato dietro la sella dalle dimensioni perfette per trasportare gli zaini forniti in dotazione dalle varie società di food delivery, come Glovo, Uber Eats e Deliveroo. Una dotazione decisamente chiara che non lascia fraintendimenti sul target principale per questo prodotto.

Grazie all’elevata velocità raggiungibile non c’è rischio di ritardi nelle consegne e con i suoi oltre 100 km di autonomia totali, dati dall’enorme batteria da 1000 W in modalità di pedalata assistita, risulta un prodotto interessante sia per un nuovo utente sia per chi utilizza quotidianamente la versione base per lavoro – la Scorpion – e si trova a fine giornata senza batteria.

Il prezzo di 3099 $ non è certamente alla portata di tutti, tuttavia Juiced è sicura che avrà grande successo grazie a caratteristiche chiave come la batteria intercambiabile e l’utilissimo cestello di carico.



E se volessi spendere meno?

Per chi volesse sperimentare il divertimento di una e-bike ma non volesse spendere 2899 $ per HyperScorpion o 3099 $ per HyperScorpion Express, Juiced continuerà a vendere Scorpion a 1799 $, 100 $ in meno del prezzo lancio, per poter accontentare anche i clienti più attenti al portafoglio.