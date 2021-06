Kia, ampia gamma di funzionalità e grafica migliorata con la nuova app UVO Connect

Ottimizzare l’offerta di contenuti digitali dedicati ai clienti è ormai prerogativa di diverse case automobilistiche che puntano, di conseguenza, a mettere in strettissima connessione diversi dispositivi come smartphone e lo stesso computer di bordo dell’auto. A tal proposito, la casa automobilistica coreana Kia ha deciso di migliorare la propria offerta di contenuti digitali apportando perfezionamenti sulla sua app UVO Connect, indispensabile per tutti gli utenti che vogliono accedere, anche da remoto, a diverse informazioni del veicolo.

Non a caso, l’app nasce con l’obiettivo di offrire la massima tranquillità durante la guida grazie all’ampia gamma di funzionalità dedicate anche alla diagnostica della tua auto e alle statistiche di guida. L’app può attivare una serie di funzionalità e sistemi essenziali da remoto come la posizione, grazie alla funzionalità Locator che mostra dove è parcheggiata l’auto; ma è inoltre possibile visualizzare la carica della batteria e pianificare la ricarica delle nuove vetture plug-in ed elettriche. Non manca naturalmente la possibilità di preimpostare percorsi di navigazione, effettuare modifiche alle impostazioni del veicolo e controllare le informazioni sul traffico, delle stazioni di rifornimento e la disponibilità dei parcheggi.

Le principali novità introdotte dalla società coreana portano inevitabilmente ad una migliore esperienza d’uso, con un’interfaccia grafica più definita e nuove funzionalità: il nuovo menu principale personalizzabile permette infatti di effettuare rapidi collegamenti con le principali funzioni utilizzate dall’utente e avere sempre a portata di mano appuntamenti del calendario e informazioni meteorologiche, oltre al continuo controllo dello stato di connessione del veicolo.

Tuttavia, gli utenti possono finalmente accedere alle funzioni “Last Mile Navigation” e “Modalità Ospite”: grazie alla funzione Modalità Ospite dell’app UVO, quando un’altra persona sta guidando l’auto è possibile controllare in qualsiasi momento la posizione della propria Kia, il tempo di guida, la distanza percorsa e la velocità massima raggiunta. La funzione Last Mile Navigation aiuta invece a raggiungere la destinazione finale tramite l’app anche dopo aver parcheggiato l’auto. Non dimentichiamo che UVO Connect consente agli utenti di usufruire del sistema di navigazione in realtà aumentata anche per raggiungere l’auto quando è ferma.

La nostra app Kia UVO Connect in versione aggiornata fornisce una connessione perfetta tra proprietario, veicolo e ambiente ed è un’ulteriore prova della sempre più importante presenza di Kia nel mondo dei servizi innovativi per la mobilità, ha commentato Jason Jeong, Presidente di Kia Europe e Kia Connect.

La visualizzazione della localizzazione di stazioni di ricarica lungo il tuo tragitto, cosi come altri dettagli tra cui i metodi di pagamento, la disponibilità e i tipi di connettori compatibili non potranno che essere di aiuto anche nei lunghi viaggi e in luoghi che non si conoscono. Ricordiamo dunque che la nuova app è disponibile per il download gratuito attraverso Google Play e Apple App Store.