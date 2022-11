Qualche giorno fa Kia ci ha invitato alla conferenza di presentazione dei piani globali e locali per il futuro della mobilità dal loro punto di vista; gli obiettivi sono in linea con quanto già deciso dall’industria, come la neutralità dal carbonio entro il 2045 e l’interruzione di vendita di auto a benzina in Europa entro il 2035. Ma non è tutto, perché oltre all’elettrico in Corea del Sud vogliono puntare anche sull’idrogeno ed entro il 2028 punta a presentare il suo primo veicolo a celle a combustibile da affiancare alla gamma di veicoli alimentati a batteria.

Arrivati ormai quasi alla fine del 2022, la gamma Kia si può dire abbastanza sviluppata da offrire ai propri clienti ogni livello di elettrificazione disponibile sul mercato: che sia ibrida, ibrida plug-in o elettrica, Kia ha tanta offerta su diverse fasce di prezzo, partendo da modelli di grande storia e successo come Kia Sportage arrivando fino alla gamma premium con il modello elettrico Kia EV6, vincitore del premio Car of the Year 2022.

“Mai come oggi siamo lieti di poter presentare una gamma così articolata in termini di soluzioni elettrificate – spiega l’Amministratore Delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti – Questo rappresenta il segno tangibile del nostro impegno nel conseguimento dell’ambizioso obiettivo di leadership in questo campo. Sia da un punto di vista commerciale che di impegno aziendale stiamo investendo risorse ed energie per poter trasmettere quello che per noi è un paradigma di assoluta eccellenza”.

Parlando proprio di impegno aziendale, come sottolinea l’AD Bitti, Kia sta subendo grandi mutamenti interni, dalla fornitura alla logistica, dalla produzione all’utilizzo delle auto fino allo smaltimento dei rifiuti dei poli produttivi, tutto sarà rivisto per consentire a Kia di ridurre del 97% la CO2 nel 2019 (anno preso “a esempio” in quanto pre-Covid) entro l’anno 2045; il tutto sarà supportato dalle classiche operazioni di compensazione con il progetto “Blue Carbon“.

Con “carbonio blu” si intende il carbonio assorbito e immagazzinato dalle alghe e dalle distese fangose, un processo che avviene in modo efficace tanto quanto, se non più di quello fatto dagli alberi; Kia, anche grazie alla collaborazione con The Ocean Cleanup aiuterà a ripulire i nostri oceani dalla plastica che vi abbiamo gettato, così da creare anche un sistema circolare di risorse – Kia, come fatto dalla cugina Hyundai, utilizzerà plastica recuperata dal mare per alcune parti delle sue auto.

Infine, Kia ha voluto ricordare al suo pubblico che l’elettrico non è l’unica soluzione auspicabile: entro il 2028 Kia vorrebbe far debuttare il suo primo veicolo FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), in grado di utilizzare celle a combustibile piene di idrogeno per alimentare un motore elettrico – una batteria, ma piena di idrogeno anziché di elettroni. In questo senso lo sviluppo, e l’interesse del mercato, è ancora molto lento e tiepido, vedremo se nei prossimi anni ci sarà una maggiore spinta in questa direzione.

A completamento della gamma elettrificata di Kia troviamo il modello Niro, disponibile in versione completamente elettrica e in versione ibrida, anche con variante plug-in; la più accattivante Kia XCeed riceve invece un aggiornamento estetico e arriva sul mercato in una variante Plug-in Hybrid con circa 50km di autonomia – Kia dice fino a 60 in città.