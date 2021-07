Kia EV6, innovazione nelle modalità d’uso dell’auto elettrica

EV6 è il crossover completamente elettrico che cambia le regole della mobilità a zero emissioni, proponendosi come una scelta realizzabile per ogni acquirente. Grazie alla propria versatilità, ha eliminato tutte le barriere che fino ad oggi hanno impedito al mondo della mobilità elettrica di imporsi come prima scelta tra i consumatori.

È il primo veicolo nativo elettrico di Kia su piattaforma E-GMP, offre tempi di ricarica ultrarapidi, ha accesso ad un’ampia rete di ricarica, la sua autonomia di 528km lo pone in cima alla classifica delle auto elettriche più efficienti e con il range massimo di impiego; il sistema ultraveloce da 800V garantisce una ricarica della batteria in soli 18 minuti.

La vettura è stata progettata al fine di garantire la migliore esperienza che un veicolo elettrico possa offrire, rendendo l’utilizzo quotidiano pratico e al pari di un’automobile dotata di un motore a combustione, con l’aggiunta di un impatto ambientale ridotto.

Una nuova esperienza

Kia EV6 si basa su una piattaforma modulare, ingegnerizzata a livello globale per la trazione completamente elettrica (E-GMP); questa piattaforma assicura una nuova esperienza con prestazioni di assoluta eccellenza, con maggiore autonomia e maggiore sicurezza.

Inoltre, la piattaforma E-GMP ha permesso di ottenere un abitacolo delle dimensioni al vertice della categoria, nonostante le dimensioni esterne contenute.

Tecnologia 800V

EV6 introduce il primo sistema di ricarica multipla ad alta velocità; questo permette ai possessori dell’auto l’accesso ad una infrastruttura di ricarica molto vasta. La ricarica multipla ad alta velocità è compatibile sia con la ricarica ultraveloce da 800 V, sia con la ricarica rapita da 400 V più tradizionale, senza la necessitò di alcun adattatore speciale o un carica batterie aggiuntivo. Questa tecnologia permette al veicolo di caricarsi quasi completamente in soli 18 minuti, con una potenza massima di 239kW.

Una gamma adatta a tutte le esigenze

Grazie all’implementazione della piattaforma dedicata E-GMP, Kia ha innalzato i propri standard, definendo EV6 come una delle migliori elettriche sul mercato odierno. La gamma EV6 si presenza al mercato italiano equipaggiata con un pacco batteria ad alta tensione da 77,4kWh, a trazione posteriore permette di percorrere fino a 528km nel ciclo combinato tra una ricarica e l’altra (consumo combinato di energia elettrica 16,5 kWh/100km).

Grazie a questa generosa autonomia, si supera uno degli ostacoli più sentiti riguardo all’acquisto e all’utilizzo dei veicoli elettrici. EV6 è disponibile anche con trazione integrale; in questa versione offre un consumo di energia elettrica di appena 17,2 kWh/100km.

Rifornimenti con Kia Charge

EV6 è un’auto elettrica all’avanguardia, in grado di rapportare lo stato di carica della batteria ai POI dinamici (point of interest), così che il conducente possa essere guidato alla stazione di rifornimento più vicina, utilizzando il sistema di navigazione di bordo. La partnership di Kia con Ionity offre ai possessori di questo veicolo l’accesso a prezzi ridotti del kWh in oltre 400 stazioni differenti ad alta potenza in 24 paesi europei.

Con l’app KiaCharge si potrà accedere ai punti di rifornimento già esistenti sul territorio grazie ad una sola piattaforma con differenti piani tariffari adattabili all’utilizzo del proprio veicolo.

Energia per tutto e tutti

Kia ha sviluppato un’unita di controllo della ricarica integrata (ICCU) che monitora i carica batterie bidirezionali integrati; esso consiste di trasferire fino a 3,6 kW di potenza dalla batteria di EV6 ad altri dispositivi. Questa funzione che funge come un vero e proprio “generatore” consentirà di caricare altri dispositivi (VL2), tra cui laptop e per fino elettrodomestici. Sarà anche possibile la ricarica da veicolo a veicolo (V2V): in caso di emergenza EV6 può cedere energia ad un altro veicolo rimasto senza energia. Ogni innovazione progettata ed introdotta su EV6 è stata sviluppata con l’intento di garantire la massima facilità d’uso, con l’obiettivo specifico di porre il potenziale acquirente nelle condizioni di godere di tutte le caratteristiche della vettura con la massima immediatezza.