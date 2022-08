Kia EV6 è una delle migliori auto elettriche arrivate sul mercato negli ultimi mesi, è stata premiata come ‘Car of the Year 2022‘ e noi stessi che abbiamo avuto modo di testarla qualche mese ne siamo rimasti positivamente impressionati, viene quindi difficile – mettendosi nei panni di Kia – immaginare come si possa migliorare l’auto nell’edizione 2023.

Secondo quanto riportato da ‘Korean Car Blog’ la compagnia avrebbe inviato ai propri clienti un questionario, ponendo varie domande mirate a capire cosa si può migliorare sulla EV6; il questionario non è stato diffuso pubblicamente, ma al tempo stesso la compagnia non ha negato la sua esistenza.

Tra i vari argomenti trattati si parla anche di una opzione legata alla guida autonoma: si chiede ai clienti di Kia EV6 se l’ipotetico prezzo di 7500 $ richiesto per il sistema sia ragionevole o meno, così da capire se la clientela è davvero interessata alle feature di cui Tesla fa gran vanto ma che in realtà sono presenti su una fetta molto piccola delle auto circolanti. Per fare un paragone, oggi Tesla chiede 12.000 $ per Full Self-Driving, e 6000 $ per la versione migliorata di Autopilot.

Ad oggi Kia non ha mai portato sul mercato soluzioni di guida autonoma, se non quelle classiche di livello 2 che combinano il Cruise Control adattivo con il sistema di mantenimento di corsia: in questo caso però l’auto non consente di togliere le mani dal volante (comincia a bippare dopo pochi secondi di volante lasciato libero) ne di utilizzare il sistema in ambienti cittadini.

Inoltre, Kia ha chiesto ai propri clienti se fossero interessati a un modello a tiratura limitata, una Black Edition con cerchi oro: la foto che vi riportiamo non è nemmeno delle più accattivanti, ma l’accoppiamento nero-oro è largamente apprezzato sulle auto e anche noi ci troviamo d’accordo – Kia, fai questa edizione limitata!

Infine, una delle domande più interessanti si trova alla fine del questionario e riguarda la possibilità di ridurre la lineup di EV6 a un solo tipo di allestimento: la domanda posta chiede al cliente se, dovendo scegliere, preferirebbe l’allestimento Wind o quello GT-Line.