Kia EV9, il SUV di alta gamma completamente elettrico

La gamma “EV” di Kia è divenuta famosa grazie al debutto del crossover EV6, disponibile da pochissimo in Italia, che abbiamo avuto la possibilità di vedere e studiare in anteprima alcuni mesi fa. Come Volkswagen con la serie ID, anche Kia intende commercializzare ulteriori varianti “EV” e il SUV EV9 potrebbe presto diventare il nuovo modello che vedremo circolare su strada.

Presentato in anteprima nelle scorse ore con una serie di immagini teaser, sarà ufficializzato la prossima settimana in occasione del Los Angeles Auto Show; al momento si tratta per lo più di un concept, ma alcune voci di corridoio ipotizzano che si tratterà del SUV più grande di sempre del marchio e diventerà paragonabile, in termini di specifiche e comfort, al SUV Telluride acquistabile solo in alcuni mercati.

EV9 Concept combina le tradizionali proporzioni dei SUV con dettagli di design futuristici. Ad esempio, i parafanghi sono fortemente scolpiti e mettono in risalto le enormi ruote e l’ampio sbalzo che appare quasi come una vera e propria novità per il marchio. Sia i fari che le luci posteriori si integrano perfettamente nella carrozzeria, complice la presenza di un profilo estremamente sottile che segue le forme della vettura. Al fine di offrire un veicolo “green” a 360 gradi, all’interno sono disponibili numerosi materiali realizzati con bottiglie di plastica riciclate. La plancia è minimale, con un cockpit digitale e un ampio display dedicato all’infotainment e alla gestione dei comandi del SUV. Kia EV9 utilizzerà una versione allungata della piattaforma E-GMP, la medesima adottata per Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 e Genesis GV60.

In aggiunta al SUV di alta gamma, Kia ha dichiarato che raggiungerà la neutralità carbonica in Europa entro il 2035 mentre i mercati meno importanti dovranno attendere il 2040. Inoltre, il marchio ha precisato che il focus non sarà esclusivamente sull’elettrico, ma arriveranno anche modelli a idrogeno nel 2028.