Kia sta mostrando i muscoli negli ultimi anni, specialmente da quando anche lei – insieme alla cugina Hyundai – ha iniziato la transizione elettrica; già con la prima generazione di auto nate sulla base della piattaforma e-GMP Kia è stata in grado di stupire per la qualità delle auto realizzate, come la potentissima EV6 GT da più di 570 cavalli, in grado di bruciare sullo scatto delle supercar di Ferrari o Lamborghini grazie a uno 0-100 coperto in appena 3.4 secondi. Ora, secondo alcune voci, Kia sarebbe al lavoro sulla nuova GT1, un’elettrica sportiva da più di 600 cavalli.

In Corea in questi giorni si sta parlando insistentemente della nuova piattaforma sviluppata dal gruppo, dalla quale dovrebbero nascere diversi modelli elettrici ad alte prestazioni e dall’autonomia sorprendente: la piattaforma “eM”, così la chiama ET News, permetterà a Hyundai, Kia e anche a Genesis di creare delle auto elettriche con 2 motori e batterie di generose dimensioni, fino a 113.2 kWh.

Kia GT1 sarà un’elettrica sportiva a tutto tondo, in grado di offrire un’autonomia massima di 800 km e una potenza strabiliante grazie ai 2 motori elettrici che la nuova piattaforma è in grado di ospitare: si parla di 2 unità, una da 200 e una da 250 kW di potenza, per un totale di 603 cavalli, attesi non prima del 2025.

Le premesse per quanto riguarda la piattaforma “eM” di prossima generazione sono decisamente positive: Hyundai afferma che la piattaforma è stata progettata in modo specifico per sviluppare auto elettriche per tutti i segmenti del mercato, e al tempo stesso permette un aumento di autonomia nell’ordine del 50% rispetto alle piattaforme attuali. Anche le dimensioni della batteria sono strabilianti, che con ben 113.2 kWh diventerebbe tra le batterie più grosse sul mercato: ad oggi una Model S dispone di una batteria da 100 kWh e una Mercedes EQS arriva a 107.8 kWh.

Kia fa sul serio, la GT1 sarà un’auto sportiva in grado di insidiare i grandi del mercato.