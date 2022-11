Sono passati circa 2 anni da quando Kia ha aggiornato il proprio logo ma a giudicare dalle statistiche delle ricerche su Google sembra che il nuovo logo della compagnia coreana venga spesso letto in modo errato, scambiando il nome Kia per “KN“: tutto questo ha portato ad avere circa 30.000 ricerche al mese per le “auto KN”, un chiaro segnale del fatto che il nuovo logo non sta svolgendo la sua funzione principale, cioè quella di rendere facilmente riconoscibile il brand quando si incrocia per strada una delle sue auto.

La notizia è partita in seguito al Tweet dell’utente @Shwinnabego, che ha pubblicato su Twitter le statistiche di ricerca per “KN car”, mostrando queste siano aumentate drasticamente con l’introduzione del nuovo logo di Kia. Queste ricerche si concentrano sul mercato statunitense, ma ci sono stati diversi casi provenienti anche dal Canada, dal Regno Unito e persino dall’Australia.

the new kia logo is so unreadable that at least 30k people a month search for the "KN car" ever since its debut pic.twitter.com/jRj25JoAPp — Ashwinn (@Shwinnabego) November 17, 2022

Il nuovo di Kia, particolarmente stilizzato ed essenziale, ha unito insieme le 3 lettere che compongono il nome, quando prima erano ben separate tra loro: questo ha portato a un po’ di confusione dato che la I e la A unite insieme ricordano una N, anche se scritta al contrario.

La confusione creata dal nuovo logo di Kia si è riversata su Google a tal punto che cercando “KN c” Google completa automaticamente la ricerca per “KN car” o anche “KN car brand”: certo bisogna anche ammettere che 30.000 ricerche al mese, rispetto ai 2 milioni di ricerche al mese che avvengono correttamente, possono sembrare poche ma ogni ricerca fatta come KN potrebbe tradursi in un potenziale cliente perso per la casa coreana.

Per contro, si può cercare il lato positivo in tutta questa vicenda: le più recenti auto di Kia piacciono così tanto agli automobilisti da portarli a fare una ricerca su Google pur non avendo nemmeno chiaro il nome del brand. A volte un aggiornamento del logo può avere delle conseguenze inattese, e siamo sicuri che in questo caso Kia non si aspettava questo tipo di problemi.