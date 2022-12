La pagina Twitter ufficiale di Kia India ha pubblicato un breve video in cui viene mostrato il design finale, seppur nascosto tra le ombre, del nuovo SUV 100% elettrico Kia EV9 di cui abbiamo potuto ammirare i concept solo pochi mesi fa.

Il video, che dura appena 14 secondi, si mostra la silhouette dell’auto e la forma dei gruppi ottici e il tutto si conclude son un semplice “Coming Soon”. Il post invece riporta le frasi “Siate pronti per farvi ispirare. Restate con noi per saperne di più!”.

Get ready to experience an inspiring tomorrow.

Take a glance at the #KiaConceptEV9 as you join us for the #KiaAutoExpo23.#Kia #KiaIndia #MovementThatInspires #Inspiration #Innovation #Automotive #Technology #ComingSoon

