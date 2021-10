Kia Niro: diamo una sbirciatina alla nuova versione 2022, anche elettrica

Siamo ormai abituati a vederla, in gran parte nella versione del 2019, fra le strade delle nostre città con la sua linea morbida e le classiche caratteristiche della ormai famosa casa produttrice Coreana. Ma, ormai da indiscrezioni sicure, a fine 2022 potremmo veder in uscita la nuova versione di questo crossover tanto amato (non solo) dagli italiani.

Kia Niro: pronta a fine del 2022

Si sa, a noi italiani piace dare una sbirciata sotto al telo, soprattutto quando si parla automobili, meglio ancora se elettriche. Esatto, perché la nuova Kia Niro, in uscita nell’ultimo trimestre del 2022, vedrà finalmente una nuova motorizzazione full elettric, e questo ci incuriosisce parecchio considerato quanto abbiamo apprezzato la e-Niro durante la nostra prova.

Grazie ad alcune foto spia possiamo cominciare ad apprezzare i primi progressi nella realizzazione di quelle che sono le linee di questa nuova crossover, nonostante gran parte della carrozzeria sia nascosta da coperture tecniche.

Il frontale, infatti, ci strizza l’occhio grazie ad un nuovo gruppo ottico led dalle forme lineari e sagomate, con una calandra molto diversa da quella che conosciamo oggi. Anche i profili di cofano e paraurti risultano molto più decisi e marcati, segno di forza e carattere. Sfortunatamente, del retro vettura possiamo solo osservare i fanali posteriori, led verticali, che lasciano tutto all’immaginazione.

Kia Niro 2022: versione in fase di allestimento

Ma ciò che sappiamo ci può far ben sperare: la concept di questo nuovo mezzo, ancora in fase embrionale (soprattutto per il design) ci ricorda che i nuovi interni saranno all’insegna della tecnologia, sfruttando 2 grossi display da 10 pollici, uno dei quali touch. La piattaforma non cambia però, questo può farci pensare ad una motorizzazione pressoché identica all’attuale, tranne che per il nuovo motore full electric.

Ma non fantastichiamo troppo, l’esperienza ci insegna che in un anno e mezzo, tutto può succedere, soprattutto nel mondo delle EV.