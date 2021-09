Kia Niro si rinnova: più potenza e autonomia

In attesa dello sviluppo del concept futuristico di Niro, cominciano a circolare le prime immagini riguardanti la versione aggiornata dell’attuale Niro, vettura che abbiamo avuto modo di provare sia nella variante ibrida sia in quella totalmente elettrica. Due modelli che ci sono sembrati piacevoli da guidare, confortevoli e con un prezzo di vendita adeguato: siamo sicuri che Kia replicherà il concetto anche con la nuova versione.

Attesa sul mercato per l’inizio del 2022, utilizzerà la medesima piattaforma dell’attuale modello ma accoglierà propulsori più prestazionali e parsimoniosi in termini di consumi. Ad esempio, la nuova elettrica, avrà più degli attuali 204 cavalli e permetterà di spingere il piccolo crossover ancora più agevolmente; non fraintendeteci, l’attuale modello beneficia di un ottimo spunto e i 400 Nm di coppia massimi sono decisamente tanti per il tipo di vettura.

A livello di autonomia sarà possibile sfiorare i 500 Km grazie ad un miglioramento a livello aerodinamico, una modifica necessaria che viene spesso introdotta da numerosi produttori. La versione plug-in, invece, utilizzerà ancora il 1.6 turbo benzina supportato però da una nuova unità elettrica. Importanti modifiche sono attese anche all’interno dell’abitacolo con una strumentazione rivista, uno schermo di dimensioni maggiori e comandi ancora più rapidi e intuitivi. Non è da escludere, infine, qualche “contaminazione” con il concept HabaNiro: sia all’interno, sia all’esterno come ad esempio nei gruppi ottici e nella relativa firma luminosa.

Come detto, la nuova Niro arriverà il prossimo anno e, considerata la presenza del Salone di Monaco, la settimana prossima è probabile che il marchio possa svelare qualche nuovo dettaglio in merito: non ci rimane che attendere. Nessuna indiscrezione sul prezzo anche se è lecito immaginare che non si discosterà particolarmente dagli attuali 26mila euro di Niro e 36mila euro di e-Niro. Oltre a Niro, è probabile che il produttore proceda progressivamente a rinnovare altri modelli disponibili in doppia motorizzazione come, ad esempio, la e-Soul.